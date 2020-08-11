Домашний матч "Ордабасы" в Лиге Европы оказался под угрозой переноса в другую страну

Матч "Ордабасы
" с "Ботошани
" в рамках первого раунда Лиги Европы
может пройти на нейтральном поле, а не в Казахстане, заявил главный тренер румынского клуба Мариус Кроитору
в интервью Digisport.ro
.
Как отмечает издание, из-за ситуации с коронавирусом Румыния внесена в красный список Казахстана - это означает, что клуб не сможет добраться до Шымкента.
"Единственное препятствие - это поездка. Нам, румынам, это запрещено, мы в красном списке, - говорит Кроитору. - В таких случаях должен вступать протокол УЕФА. Если они согласятся, то могут приехать к нам. Если нет, то давайте договариваться о стране, которую предложит УЕФА - например, Греция, Венгрия или Турция.
"Ордабасы" - хорошая команда, они стали третьими после "Астаны" и "Алматы". Они играют по тактике 3-4-3, у них в составе Мэй Махлангу, который мы знаем по бухарестскому "Динамо". Но если лететь чартером, то мы потратим на дорогу семь-восемь часов.
Я играл в Казахстане за "Атырау", знаю эту страну и ее футбол. Я настроен оптимистично вне зависимости от соперника. Я не боюсь, мы победим. Все определятся в одном матче, нам нечего терять. Будь две игры, было бы тяжело из-за дороги, но данном случае это уже не принимается во внимание, как и фактор болельщиков".
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Матч "Ордабасы" - "Ботошани" пройдет
27 августа без зрителей - хозяином значится казахстанский клуб. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры в квалификации ЛЕ могут переноситься
на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
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