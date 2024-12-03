Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" впервые за 2 месяца: вернется в состав после отставки тренера или сменит клуб?

Казахстанский универсал "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле впервые за два месяца. Примечательно, что это произошло в первом же матче после отставки главного тренера "орлов" Джованни ван Бронкхорста. Будут ли для футболиста сдвиги в лучшую сторону после очередной тренерской перестановки? Корреспондент Vesti.kz делится своими мыслями.

Накануне "Бешикташ" продлил безвыигрышную серию в чемпионате Турции до пяти матчей, сыграв вничью в гостях с одним из аутсайдеров чемпионата - "Хатайспором" (1:1). Все голы были забиты еще в первом тайме, а на 85-й минуте на поле у стамбульцев вышел 26-летний Зайнутдинов.

С начала сезона он провел считанное количество минут на поле в составе турецкого клуба. В конце сентября и начале октября он дважды выходил на замену в чемпионате, но на еще меньшее количество минут. И вот, спустя два месяца, он вновь почувствовал игровой ритм.

Любопытно, что это произошло в первой же игре после отставки ван Бронкхорста, при котором Бахтиер толком и не играл. Роль исполняющего обязанности главного тренера занял, который уже в третий раз за последний год становится временным решением для клуба.

В конце прошлого года и начале этого "Бешикташ" провел при Топрактепе три игры, а Зайнутдинов отыграл их без замен на позиции центрального защитника. А в апреле-мае команды при нем же заканчивала сезон. Большую часть тех встреч казахстанец пропустил из-за травмы. Но он вошел в заявку на финальную игру Кубка Турции, а в последнем туре чемпионата вышел в старте в центре защиты, но был заменен в перерыве.

Как видим, в прошлом у Топрактепе было доверие к Зайнутдинову, и его, во многом неожиданный, выход на поле в матче с "Хатайспором" - стал еще одним подтверждением этого.

Болельщики "Бешикташа" в соцсетях много обсуждали выход на поле Зайнутдинова. В большей степени, с иронией и шутками. Но он был не одинок в этой истории. Вчера Топрактепе выпустил на замену еще и Джана Келеша (вторая игра в Суперлиге 2024/25) и Алекса Окслейда-Чемберлена (первый выход в чемпионате). Так что, Сердар решил дать возможность проявить себя тем, кто уже перестал верить в возможность выйти на поле. Вполне логично, если у основных футболистов игра не идет от слова совсем.

Поменяется ли теперь картина Зайнутдинова в "Бешикташе"? Однозначного ответа точно не будет, по крайней мере, пока клуб не назначит нового главного тренера. За 15 месяцев в Турции Бахтиер поиграл уже при шести разных наставниках. И то, как будет относиться к казахстанцу новый тренер - неизвестно.

С другой стороны, Топрактепе уже столько раз приходил на выручку, становясь временным решением, что, кажется, уже пора доверить ему должность рулевого на постоянной основе. Тем более он постоянно находился в штабе у предыдущих тренеров команды.

Кризис в "Бешикташе" сам по себе не исчезнет, и атмосфера в команде токсичная. Результатов нет, вокруг критика, постоянная тренерская чехарда. Кажется, даже в случае получения определенного игрового времени в декабре, Зайнутдинову лучше найти себе другой вариант продолжения карьеры уже зимой.

Но то, что Топрактепе есть у "Бешикташа" сейчас - это хорошо. Перед трансферным окном у Бахтиера будет больше шансов напомнить всем о себе, в том числе потенциальным клубам, которых он может заинтересовать.

Следующую игру "орлы" проведут уже в субботу, 7 декабря. Дома черно-белые примут своих принципиальных соперников и соседей из "Фенербахче", занимающих вторую позицию в чемпионате. Сам же "Бешикташ" замыкает топ-5, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 13 пунктов.

Фото: ФК "Бешикташ"©️