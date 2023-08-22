Зайнутдинов провел первую тренировку в "Бешикташе"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов провел первую тренировку в составе своего нового клуба - стамбульского "Бешикташа", сообщают Vesti.kz.

Фотографии с первой тренировочной сессии Зайнутдинова опубликовала пресс-служба турецкого клуба.

Yeni transferimiz Bakhtiyor Zaynutdinov, takımımızla ilk antrenmanına çıktı. 💪 pic.twitter.com/dXfwWzloIp — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023

Казахстанец уже попал в заявку "Бешикташа" на Лигу конференций. В первом матче раунда плей-офф турнира стамбульский клуб сыграет против киевского "Динамо". Первый матч пройдет 24 августа в румынском городе Бухарест.

Futbol Takımımız, UEFA Konferans Ligi’nde Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı. 🦅 pic.twitter.com/jdmUB3ouPY — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

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