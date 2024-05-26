Зайнутдинов и Аймбетов неудачно завершили сезон в Турции

В чемпионате Турции состоялся 38-й тур в котором приняли участие команды игроков сборной Казахстана - Абата Аймбетова и Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

"Бешикташ" в заключительном туре играл с "Касымпашой" на выезде. Зайнутдинов вышел в стартовом составе на позиции левого центрального защитника. Бахтиер отыграл первый тайм и вскоре был заменен на Неджипа Уйсала. Стоит отметить, что это был первый матч казахстанца после травмы из-за которой он пропустил несколько матчей. "Бешикташ" потерпел поражение со счетом 1:2.

В свою очередь "Адана Демирспор" сыграла дома с "Истанбул Башакшехиром". Хозяева крупно уступили со счетом 2:6. Аймбетов вышел на поле сразу после перерыва, заменив Озана Демирбага, однако отыграв весь второй тайм забить гол форварду не удалось.

"Бешикташ" финишировал в Суперлиге на 6-м месте, набрав 56 очков. "Адана Демирспор" заняла 12-ю позицию в чемпионате с 44 очками.

Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне чемпионата Турции 27 матчей. Ранее Бахтиер выиграл Кубок Турции с "Бешикташем".

На счету Аймбетова девять матчей в Суперлиге и один забитый гол за "Адана Демирспор".