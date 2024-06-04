Уедет в РПЛ? Агент Зайнутдинова сделал заявление

Агент полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова Евгений Новиков на фоне слухов об интересе со стороны клубов РПЛ к его подопечному сделал заявление, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Сегодня стало известно, что "Зенит" проявляет интерес к казахстанцу. Ранее появлялась информация об интересе "Локомотива" к 26-летнему игроку.

"Разговоры ходят постоянно. То "Локомотив" интересуется, то "Динамо", то еще кто-то, но ничего конкретного нет. Бактиер уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию", - сказал Новиков.

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с прошлого года. В минувшем сезоне турецкой Суперлиги казахстанский футболист провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.

В РПЛ казахстанец выступал за "Ростов" и ЦСКА.

Напомним, в составе "Зенита" играет другой футболист сборной Казахстана защитник Нуралы Алип.