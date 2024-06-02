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Новости спорта Футбол Россия
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Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова

Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова
© bjk.com.tr

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вновь оказался в списке потенциальных трансферов одного из ведущих клубов России, сообщают Vesti.kz

По информации Kartalin Asaleti JK, московский "Локомотив" проявляет интерес к казахстанскому футболисту, ныне выступающему за турецкий "Бешикташ". 

Отметим, что ранее агент игрока Евгений Новиков в интервью корреспонденту Vesti.kz поведал о планах своего клиента и заявил, что он не планирует возвращаться в РПЛ. 

Напомним, что в прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции. 

Ранее лидер сборной Казахстана выступал в России, где защищал цвета "Ростова" и ЦСКА. В различных СМИ утверждалось, что также в этом году интерес к игроку проявляли "Спартак", "Краснодар" и "Динамо". 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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