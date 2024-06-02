Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вновь оказался в списке потенциальных трансферов одного из ведущих клубов России, сообщают Vesti.kz.

По информации Kartalin Asaleti JK, московский "Локомотив" проявляет интерес к казахстанскому футболисту, ныне выступающему за турецкий "Бешикташ".

Отметим, что ранее агент игрока Евгений Новиков в интервью корреспонденту Vesti.kz поведал о планах своего клиента и заявил, что он не планирует возвращаться в РПЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.

Ранее лидер сборной Казахстана выступал в России, где защищал цвета "Ростова" и ЦСКА. В различных СМИ утверждалось, что также в этом году интерес к игроку проявляли "Спартак", "Краснодар" и "Динамо".