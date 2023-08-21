Турецкий гранд официально назначил нового тренера после увольнения Моуринью

Турецкий "Фенербахче" официально объявил о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 9 сентября, наставник подписал с командой контракт сроком на два года. Таким образом, Тедеско сменил у руля стамбульцев португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку в конце августа.

Фамилия Тедеско хорошо знакома российским болельщикам. С 2019 по 2021 год он возглавлял московский "Спартак". Помимо этого, в его тренерском резюме значатся немецкие клубы "Шальке" и "РБ Лейпциг", а также работа со сборной Бельгии.

После Моуринью - Зидан?! Турецкий гранд готовит громкое назначение