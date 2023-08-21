Турецкий гранд официально назначил нового тренера после увольнения Моуринью

Турецкий "Фенербахче" официально объявил о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 9 сентября, наставник подписал с командой контракт сроком на два года. Таким образом, Тедеско сменил у руля стамбульцев португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку в конце августа.
Фамилия Тедеско хорошо знакома российским болельщикам. С 2019 по 2021 год он возглавлял московский "Спартак". Помимо этого, в его тренерском резюме значатся немецкие клубы "Шальке" и "РБ Лейпциг", а также работа со сборной Бельгии.
Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025
Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.
2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v
