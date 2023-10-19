Радость ЦСКА и игнор "Бешикташа". Как клубы отреагировали на достижения Зайнутдинова в сборной

Победа сборной Казахстана над Финляндией в квалификации Евро-2024 и индивидуальный перформанс лидера национальной команды Бахтиера Зайнутдинова заставили заговорить о себе всю страну. Теперь 25-летний полузащитник стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана, а команда сохранила шансы на выход из отборочной группы. Корреспондент Vesti.kz - о том, как на дубль Зайнутдинова и его новый рекорд отреагировали в нынешнем клубе казахстанца - "Бешикташе", и бывшем - московском ЦСКА.

В выездном матче с Финляндией в восьмом туре квалификации два гола Зайнутдинова соорудили для сборной Казахстана важнейший камбек - 2:1. На 77-й минуте он сравнял счет с пенальти, а на 89-й отличился после подачи с углового. Благодаря этим голам он не только помог сборной добыть три очка и сохранить шансы на Евро-2024, но и стал лучшим бомбардиром в истории команды, сначала догнав, а затем и опередив Руслана Балтиева.

Теперь у Бахтиера, оформившего первый дубль на международном уровне, 14 забитых мячей в футболке сборной Казахстана. Он добился такого показателя за 34 сыгранных матча.

С начала нового сезона (а он стартовал для Бахтиера еще в середине июля) казахстанец забил четыре гола. Первый - в кубковом матче за ЦСКА в ворота "Оренбурга", когда уверенно реализовал штрафной (6:0), второй - когда отличился в дебютной игре за "Бешикташ" против киевского "Динамо" в Лиге конференций (3:2), а третий и четвертый - за сборную против Финляндии (2:1).

Для всей казахстанской общественности подвиги Зайнутдинова стали настоящим праздником, ведь эта тема активно освещалась не только в спортивных СМИ. Бахтиер стал одним из самых обсуждаемых людей страны в последние дни.

В московском ЦСКА, который продал Зайнутдинова в "Бешикташ" еще два месяца назад, тоже отметили успехи своего экс-игрока. В клубном Instagram-аккаунте в тот же вечер был выложен пост с видео победного гола сборной Казахстана:

"Мы не могли пройти мимо этой новости! 🤩 Бахтиер Зайнутдинов – лучший бомбардир в истории сборной Казахстана! 🔝🇰🇿 В отборочном матче к ЧЕ-2024 Баха оформил дубль в ворота Финляндии и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной с 14 голами!👏🏻", - говорится в заявлении клуба.

"Спасибо друзья ❤️❤️❤️❤️", - написал он в комментариях.

Заметно, что армейцы гордятся своим бывшим футболистом. Когда он ударно дебютировал за "Бешикташ", в первом же матче принеся победу в Лиге конференций после выхода на замену, в соцсетях ЦСКА тоже появлялись посты, посвященные этому. Зайнутдинов благодарит свою бывшую команду, которая навсегда осталась у него в сердце:

В то же время в аккаунтах "Бешикташа", нынешней команды Зайнутдинова, нет ни одного упоминания о том, что их футболист оформил дубль в важном матче отбора на Евро-2024. Это заметили многие казахстанские болельщики, которые активно следят за обновлениями турецкого клуба в соцсетях:

"ЦСКА, вы молодцы, даже "Бешикташ" пост не сделал". "Даже "Бешикташ" пост не сделал😢 респект, ЦСКА👏❤️💙". "Бешикташ" почему не поздравляет? ЦСКА хорош, поддержка топ🔥". "Бешикташ" Бахтиера не выложил, а вот ЦСКА это делает, уважение!".

В то же время под постом московского клуба набралось огромное количество комментариев от казахстанских пользователей, где они благодарят за поддержку своего соотечественника, а также отмечают, что не намерены отписываться от армейцев даже после продажи Бахтиера.

Что касается страницы "Бешикташа", то там было много комментариев о достижении Зайнутдинова, но все они - от казахстанских пользователей. Местных это не особо интересует. Но при этом нельзя сказать, что пресс-служба как-то обделяет Бахтиера вниманием.

К примеру, на прошлой неделе за сборную Косова дубль оформил полузащитник Милот Рашица (3:0 - против Андорры), а форвард Дженк Тосун забил дважды за Турцию против Латвии (4:0) и поучаствовал в той победе, которая позволила туркам квалифицироваться на Евро-2024.

Однако эти достижения не были отмечены в клубных соцсетях стамбульцев. Был разве что пост о том, что сборная Турции сумела добыть путевку на грядущий чемпионат Европы, но без упоминания вклада Тосуна.

Поэтому обижаться на отсутствие постов в Instagram-аккаунте "Бешикташа", наверное, не нужно. Возможно, что их концепция создания контента не включает в себя активное освещение того, как футболисты-сборники сыграли за свои национальные команды. А поздравить Зайнутдинова кто-то из руководства клуба, тренерского штаба или партнеров по команде может и лично.

Что касается ЦСКА, то у них другое отношение к этому, и даже своего бывшего игрока они поздравлять не перестают. Бахтиеру и казахстанским болельщикам от такого внимания должно быть приятно.

Отметим, что уже в субботу, 21 октября, "Бешикташ" ждет принципиальное выездное противостояние с "Галатасараем". Это будет первый топ-матч для Зайнутдинова в турецкой Суперлиге.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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