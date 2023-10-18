"Горд, что я из Казахстана и Тараза". Зайнутдинов - о долгожданном рекорде

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов опубликовал пост в соцсетях относительно своего бомбардирского рекорда, сообщают Vesti.kz.
Казахстанская команда на выезде обыграла Финляндию (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, Зайнутдинов оформил дубль. Этим самым Бахтиер побил бомбардирский рекорд Руслана Балтиева в национальной команде - у Балтиева - 13 голов, а у Зайнутдинова - 14.
"Всех с победой!!! Для меня честь побить рекорд Руслана Балтиева! Рахмет в первую очередь команде! Горд, что я из Казахстана и Тараза", - написал Зайнутдинов на своей странице в Instagram.
17 ноября сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.
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