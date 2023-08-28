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Новости спорта Футбол Турция

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Еще один казахстанец может оказаться в Турции. Что нужно знать о новом клубе

Еще один казахстанец может оказаться в Турции. Что нужно знать о новом клубе
©ФК "Ахмат"

Казахстанский защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров оказался вне заявки своей команды на субботний матч российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" (0:0). На официальном сайте клуба было сказано, что 31-летний футболист не прилетел в Москву из-за проблем со здоровьем.

Невероятный факт: позади шесть туров нового сезона РПЛ, а Быстров отыграл лишь в двух стартовых. И все это на фоне слухов о возможном переходе футболиста в турецкий "Сивасспор". Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, и не исключено, что Марат все же переберется в чемпионат, где уже выступает Бахтиер Зайнутдинов. Поэтому корреспондент Vesti.kz уже сейчас рассказывает о том, что из себя представляет "Сивасспор".

В прошлом сезоне красно-белые выступили не лучшим образом, заняв 14-е место из 19 возможных (еще два клуба - "Хатайспор" и "Газиантеп" - досрочно завершили сезон после разрушительных землетрясений - Прим. автора). Всего на один балл "Сивасспор" оторвался от клубов, вылетевших в первую лигу по итогам сезона.

Лучшим достижением в Суперлиге Турции является второе место в сезоне-2008/2009, а главным трофеем стал триумф в Кубке Турции-2021/2022. За свою 56-летнюю историю "Сивасспор" больше времени провел в низших дивизионах Турции, а в Суперлиге выступал с 2005 по 2016-й, а также с 2017 года по настоящее время.

Клуб имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В сезоне-2009/2010 команда из города Сивас впервые оказалась в квалификации Лиги чемпионов, но сразу же оттуда вылетела, уступив бельгийскому "Андерлехту" - 3:6 (0:5, 3:1). 

В сезоне-2020/2021 "Сивасспор" впервые оказался в групповом этапе еврокубков, попав в квартет Лиги Европы. Команда заняла третье место, дважды проиграв "Вильярреалу" и "Маккаби" из Тель-Авива, но в обеих встречах оказавшись сильнее "Карабаха"

В прошлом сезоне команда выступала в группе Лиги конференций. И если в чемпионате Турции дела у них шли ужасно, то в еврокубках они смотрелись куда лучше. "Сивасспор" с первого места вышел из группы, где также были румынский "ЧФР", пражская "Славия" и косовский "Балкани". И лишь в 1/8 финала турки были остановлены будущими финалистами турнира - итальянской "Фиорентиной" - 1:5 (0:1, 1:4).

За "Сивасспор" в разное время успели поиграть несколько известных футболистов. Именно там в 2017-м завершил карьеру известный греческий форвард Теофанис Гекас. В следующем году красно-белые цвета защищал уже звездный игрок нулевых Робиньо. А с лета 2021-го до весны 2022-го за команду играл бывший футболист "Астаны" бразилец Педро Энрике.

В текущем составе есть три действующих футболиста своих национальных сборных. Это центральный защитник Аарон Аппиндангой (60 матчей и два гола за Габон), а также нападающие Жерсон Родригеш (55 матчей и 16 голов за Люксембург) и Ахмед Муса (108 матчей и 16 голов за Нигерию). Родригеша вы можете помнить по выступлениям в составе киевского "Динамо", а Мусу - по играм за московский ЦСКА и английский "Лестер". Причем Муса забивал по два гола на двух чемпионатах мира (2014 и 2018).

Из других известных игроков можно выделить камерунца Клинтона Нжие, который успел поиграть за "Лион", "Тоттенхэм", "Марсель" и московское "Динамо". У него 42 матча и десять голов за сборную Камеруна. Также за "Сивасспор" играет экс-нападающий "Барселоны" и "Интера" Рей Манай. Он провел 30 матчей и забил шесть голов за национальную команду Албании, причем один мяч - в ворота сборной Казахстана. Причем в двух матчах с Казахстаном Манай дважды пересекался с Быстровым. Теперь они могут стать одноклубниками.

Клуб тренирует 42-летний Сервет Четин, экс-защитник сборной Турции (59 матчей, 2 - против Казахстана). Он возглавил команду этим летом, и это его первый опыт работы главным тренером. До этого на протяжении нескольких лет он трудился в качестве ассистента. 

Капитаном "Сивасспора" является 35-летний крайний защитник Зия Эрдал. А самый дорогостоящий футболист - еще один левый защитник, вице-капитан Угур Чифтчи (2,1 миллиона евро). Быстров, стоимость которого составляет миллион евро, может войти в список самых дорогих игроков "Сивасспора". Он уступает разве что вышеупомянутым игрокам с громкими именами и богатым бэкграундом. 

Новый сезон команда начала без поражений. Сначала дома красно-белые поделили очки с "Самсунспором" (1:1), затем добыли выездную победу над "Газиантепом" (3:1), а после на своем стадионе разошлись миром с "Антальяспором" (1:1). 

Чаще команда играет по схеме 4-3-3, но вряд ли тактические нюансы должны сильно кого-либо волновать, ведь универсальный защитник Быстров способен сыграть на обоих флангах обороны, а также в центре. Причем он полезен как в схеме с четырьмя защитниками, так и с пятью.

Новый сезон для клуба из города, население которого не достигает и 400 тысяч человек, обещает быть нелегким. Фанаты ждут от своей команды реабилитации после провала в прошлой кампании и, в идеале, возвращения в еврокубки. Но сделать это сходу, конечно же, будет непросто. 

"Сивасспор" уже подписал нескольких качественных исполнителей, включая арендованного у киевского "Динамо" Родригеша и свободного агента Маная. Потенциальный переход Быстрова укрепил бы и защитную линию команды.

Напомним, что Быстров выступает за "Ахмат" с лета 2020 года. За три года он отыграл 80 матчей за клуб, отличившись двумя ассистами. Ранее он защищал цвета "Ордабасы", "Тобола", "Астаны", "Тамбова", "Челябинска" и "Магнитогорска". В составе национальной сборной Казахстана Марат провел 19 матчей, в которых заработал два предупреждения.

Фото: ФК "Сивасспор" (1), UEFA Conference League (2), ФК "Ахмат" (3)©

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Футбол Сборная РК по футболу Быстров Марат Ахмат ФК Премьер-лига России Турция Казахстан Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Спартак Москва Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Астана ФК Динамо Киев ЦСКА Лестер Тоттенхэм Динамо Москва Барселона Интер Ордабасы ФК Тобол ФК

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