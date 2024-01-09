Обидел Роналду и был уволен два раза подряд. Факты о новом тренере Зайнутдинова в "Бешикташе"

Накануне турецкий "Бешикташ" объявил о назначении известного португальского специалиста Фернанду Сантуша на пост главного тренера. Теперь команду казахстанца Бахтиера Зайнутдинова возглавит уже четвертый по счету менеджер в текущем сезоне. Корреспондент Vesti.kz собрал пять фактов вокруг громкого тренерского подписания.

Сезон 2023/24 стамбульский клуб начинал под руководством Шенола Гюнеша. При 71-летнем специалисте команда успела провести 15 матчей в новой кампании, одержав десять побед. Но после болезненного домашнего поражения от "Лугано" в Лиге конференций (вели 2:0, но уступили 2:3) он подал в отставку.

Команду принял не имевший опыта самостоятельной работы ассистент Гюнеша и известный в прошлом турецкий футболист Бурак Йылмаз. Но 38-летний тренер продержался всего месяц, одержав две победы и потерпев четыре поражения.

60-летний Рыза Чалымбай тренировал команду почти полтора месяца. В семи встречах "Бешикташ" одержал три победы, столько же раз проиграл, а также однажды сыграл вничью. В итоге этот тренер тоже был отправлен в отставку. Теперь заменить всех вышеперечисленных специалистов вызван куда более известный и успешный на тренерском поприще Сантуш.

Был уволен дважды в течение девяти месяцев

Опытный тренер переживает не лучший период в карьере. Сейчас он пытается ее перезапустить и доказать, что все еще способен работать с крепкими командами и выполнять высокие задачи. В декабре 2022-го он был уволен из сборной Португалии после восьми лет работы. В четвертьфинале ЧМ-2022 его команда проиграла Марокко (0:1), а еще Сантуш усадил на скамейку запасных капитана и лидера сборной Криштиану Роналду.

После этого отношения пятикратного обладателя "Золотого мяча" и его бывшего тренера разошлись по швам. Семья Роналду публично критиковала Сантуша и называла его предателем из-за того, что тот оставлял капитана на скамейке запасных в важнейших матчах. Кажется, что эту обиду Роналду не отпустит никогда.

Долго без работы Фернанду не находился, так как уже в январе принял сборную Польши. Понятно, что его задачей было вывести команду на Евро-2024. Однако при португальце поляки проиграли три из пяти отборочных матчей, одержав всего две победы. Да, они выиграли в товарищеском матче Германию (1:0), но основные результаты были зафиксированы именно в борьбе за путевку на Евро. В сентябре Сантуша уволили после гостевого поражения от Албании (0:2).

Отборочный цикл поляки заканчивали уже без Сантуша, но в итоге они финишировали на третьем месте в группе. Теперь Роберта Левандовски и компанию ждут стыковые матчи. 21 марта они примут у себя дома Эстонию.

Впервые за 14 лет будет работать в клубном футболе

Сантуш ассоциируется у футбольных болельщиков с работой в сборной Португалии, и это неудивительно, ведь он провел там восемь лет, выиграв Евро-2016 и самый первый розыгрыш Лиги наций. Также вы можете помнить его по работе в сборной Греции, когда он выводил команду на крупные турниры, и непродолжительный срок в Польше в прошлом году.

А вот в клубах он не работал давно, аж с мая 2010-го, когда трудился в греческом ПАОКе. Теперь, спустя почти 14 лет, он вновь перешел на клубную работу, подписав контракт с "Бешикташем". В целом его клубный опыт включает в себя португальские "Эшторил", "Эштрелу", "Порту", "Спортинг" и "Бенфику", греческие АЕК, "Панатинаикос" и ПАОК.

На самом деле этот факт должен настораживать поклонников "Бешикташа", ведь в клубном футболе совсем другой темп работы и другие акценты. Сантушу 69 лет, он присоединился к кризисной команде посреди сезона, и не исключено, что такой длительный перерыв в клубной работе может нехорошо сказаться на его адаптации в Стамбуле.

Он уже работал с одним из футболистов "Бешикташа"

Понятное дело, что это не Зайнутдинов. Сантуш в прошлом уже работал со своим соотечественником, полузащитником "Бешикташа" Жедсоном Фернандешем. И не просто работал, ведь именно при нем в 2018 году хавбек дебютировал и сыграл единственные матчи за сборную Португалии.

В товарищеском матче с Хорватией (1:1) вышел на поле в самой концовке, заменив Андре Силву. Спустя месяц он получил от Сантуша больше 20 минут в контрольной игре с Шотландией (3:1), и за это время успел отметиться ассистом на Бруму.

Прошло уже больше пяти лет, но с тех пор Фернандеш ни разу не вызывался в национальную команду. Теперь их пути с Сантушем пересекутся вновь, но уже в Турции. Фернандешу завтра исполнится 25 лет, и у него еще будет время вернуться в стан национальной команды.

Надежда на возвращение клубной легенды

Фанаты "Бешикташа" очень тепло отреагировали на неожиданное для многих назначение Фернанду. Некоторые даже видят в этом скрытые подсказки, что вскоре стоит ожидать возвращения в клуб одной из местных легенд.

Речь идет о звездном португальском полузащитнике Рикарду Куарежме. Он выступал за стамбульцев с 2010 по 2013, а также с 2015 по 2019 годы. За это время техничный вингер провел 227 матчей за клуб, отметившись сотней с лишним голевых действий.

Еще в конце лета и в начале осени болельщики требовали, чтобы руководством подписало 40-летнюю легенду. Но этого в итоге не произошло, а Куарежма завершил игровую карьеру. Но теперь фанаты надеются, что он согласится на работу в тренерском штабе Сантуша. Тем более Рикарду играл под его руководством в сборной Португалии, оформив 7+19 в 45 встречах.

У него минимум времени на подготовку

"Бешикташ" проиграл три матча подряд и последние четыре домашние игры. В таблице Суперлиги команда уже опустилась на шестую строчку, а отставание от лидирующих "Фенербахче" и "Галатасарая" составляет 18 баллов.

Сантуш присоединился к команде в январе, и в этом есть плюсы, в том числе ввиду открытого трансферного окна. Но это все равно не отменяет того факта, что у португальца будет крайне мало времени, чтобы адаптироваться и найти "химию" с командой. Стамбульцы уже сменили трех тренеров за несколько месяцев, и Сантуш тоже будет под колоссальным давлением. Никто не намерен давать большой срок времени на привыкание.

О его назначении стало известно в воскресенье, 7 января, а уже во вторник, 9 января, "Бешикташ" сыграет в гостях с "Ризеспором" в чемпионате. У соперников тоже 29 набранных баллов, но они опережают стамбульцев по дополнительным показателям и замыкают топ-5. Поэтому противник тоже не из легких.

От этого будет вдвойне интересно понаблюдать, как себя проявит команда при новом звездном наставнике, и выйдет ли казахстанец Зайнутдинов в стартовом составе. Пока на его счету 21 матч в текущем сезоне за "Бешикташ" во всех турнирах. В них он забил один гол и заработал два предупреждения.

Фото: UEFA (1,3), FIFA World Cup (2,5), FPF (4)©️