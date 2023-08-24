Новый клуб Зайнутдинова провел тренировку перед матчем в еврокубках

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Сегодня, 24 августа, стамбульский клуб сыграет матч с киевским "Динамо" в рамках раунда плей-офф турнира. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Этот матч должен стать для Зайнутдинова дебютным в новой команде.
Реклама