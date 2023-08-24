Прямая трансляция дебютного матча Зайнутдинова за "Бешикташ"

Сегодня, 24 августа, полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов проведет свой дебютный матч за турецкий "Бешикташ", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стамбульский клуб сыграет матч с киевским "Динамо" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.
Встреча пройдет в Бухаресте (Румыния) и начнется в 23:00 по времени Астаны.
В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть онлайн на сайте телеканала.
Прямая трансляция матча "Динамо" - "Бешикташ" >>>>>
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