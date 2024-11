Моуринью сделал заявление о переходе Роналду в "Фенербахче"

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью опроверг слухи о переходе нападающего саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в турецкий клуб, передают Vesti.kz.

🚨❌ José Mourinho confirms: "News about Cristiano Ronaldo to Fenerbahçe are ridiculous".



"Cristiano might come to Istanbul to eat because it's right in the middle of the road between Saudi and Portugal. Or maybe he'll come see his old friend Jose, we can eat at my hotel!". pic.twitter.com/EPZKz9fwTp