Моуринью официально возглавил клуб из чемпионата Зайнутдинова

Стамбульский "Фенербахче" объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост нового главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

Вице-чемпион Турции в ближайшее время проведет представление 61-летнего тренера.

Последним местом работы португальца была римская "Рома", которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью уже подписал контракт с "Фенербахче", рассчитанный на два года.

The Special One 😉 pic.twitter.com/siTZzaCnmj — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 2, 2024

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Моуринью мог возглавить другой стамбульский клуб "Бешикташ", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.