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Новости спорта Футбол Турция

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Лучший на поле! Как Зайнутдинов "ответил" тренеру за критику и 90 минут на скамейке запасных

Лучший на поле! Как Зайнутдинов "ответил" тренеру за критику и 90 минут на скамейке запасных
©ФК "Бешикташ"

На прошлой неделе казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов впервые просидел все 90 минут на скамейке запасных турецкого "Бешикташа", так и не получив шанса в игре Лиги конференций против норвежского "Буде-Глимт" (1:3). Но уже в следующем матче футболист сборной Казахстана провел ударные 90 минут в чемпионате Турции. Корреспондент Vesti.kz - об игре 25-летнего Зайнутдинова против "Газиантепа".

Черно-белым удалось прервать серию из двух поражений, победив дома "Газиантеп" в матче десятого тура Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, а казахстанец отыграл ее целиком. Это всего лишь второй матч Зайнутдинова за "Бешикташ", где он провел на поле все 90 минут, и вновь его команда выиграла со счетом 2:0 (три недели назад такое случилось в противостоянии с "Истанбулспором").

Во вчерашней игре Зайнутдинов был одним из самых заметных на поле. Он действовал достаточно смело и часто брал на себя инициативу. Еще ни в одном матче за "Бешикташ" Бахтиер не выступал в столь комфортной для себя манере, когда без какой-либо суеты создавал остроту и не боялся разгонять атаки стамбульцев самостоятельно.

Зайнутдинов, несмотря на то, что вновь вышел на поле на позиции левого защитника, стал лидером матча по количеству нанесенных ударов (4). Столько же попыток было у форварда Дженка Тосуна. А вот по выстрелам в створ (3) ему равных вовсе не было. 

Бахтиер чаще всех на поле касался мяча - 89 раз, поэтому неудивительно, что турецкий комментатор раз за разом произносил фамилию казахстанца на протяжении всего матча. По числу точных передач (52) Зайнутдинов уступил лишь центральному защитнику Неджипу Уйсалу (68). Но оно и понятно, ведь распасовок между центральными оборонцами за матч много, и там, как правило, нет особого риска ошибиться.

Казахстанский универсал выиграл обе верховые дуэли за матч, а также стал лидером игры по количеству перехватов (5). В то время как у других игроков "Бешикташа" не набралось даже трех таких действий.

Другое дело, что действовал Зайнутдинов зачастую нестандартно. Он был настолько уверен в себе, что даже бил ножницами в падении. И этот удар был очень опасным, однако голкипер гостей был на высоте.

После такого уверенного перформанса в исполнении Зайнутдинова стало ясно, что он ничем не уступает Артуру Масуаку, а во многом даже превосходит своего конкурента по позиции. С другой стороны, можно отметить, что с таким большим желанием атаковать его действительно можно рассматривать на другой позиции - вингера или атакующего полузащитника. Так он будет ближе к чужим воротам, и опасности от него исходить будет уж точно не меньше.

Не исключено, что это был ключевой матч для Зайнутдинова, в котором казахстанец доказал главному тренеру Бураку Йылмазу, чего он стоит. Все-таки просидеть 90 минут на скамейке в еврокубках, еще и после критики со стороны наставника - не самый лучший вариант.

Следующую игру "Бешикташ" проведет в воскресенье, 5 ноября, на выезде с "Антальяспором". Надеемся, что теперь Бахтиер будет появляться в старте на регулярной основе.

Фото: ФК "Бешикташ"©

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Метки:
Футбол Бешикташ ФК Турция Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Казахстан Лига конференций

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