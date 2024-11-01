Футболист перепутал Моуринью с соперником и травмировал тренера: курьезное видео
Курьезный случай произошел на тренировке турецкого "Фенербахче", который возглавляет известный португальский специалист Жозе Моуринью, сообщают Vesti.kz.
Курьезный случай произошел на тренировке турецкого "Фенербахче", который возглавляет известный португальский специалист Жозе Моуринью, сообщают Vesti.kz.
Во время занятий футболист Исмаил Юксек столкнулся с тренером, перепутав его с соперником по двусторонке. В результате 61-летний Моуринью упал на газон и не смог идти самостоятельно. Ему помогли покинуть поле медицинские работники.
Позже тренер выложил видеоролик эпизода в своих соцсетях, сопроводив видео шутливой подписью:
"Урок для молодых тренеров – никогда не надевайте форму в цвет игроков... они могут отдать вам пас... или пнуть вас сзади".
На этот пост отреагировал Неманя Матич, игравший под руководством Моуринью в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Роме".
"Так тебе и надо"
Моуринью сотворил историю в Лиге Европы
Напомним, Моуринью возглавил "Фенербахче" минувшим летом. За этот период турецкий клуб провел 16 матчей во всех турнирах, в которых девять раз победил, пять раз сыграл вничью и два раза потерпел поражение.
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