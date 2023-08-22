"Бешикташ" после трансфера Зайнутдинова принял решение по Серхио Рамосу

Стамбульский "Бешикташ" опроверг слухи о том, что клуб может подписать экс-защитника мадридского "Реала" и ПСЖ Серхио Рамоса.

"Сделки не будет, у нас нет шансов осуществить ее с финансовой точки зрения", — приводит слова из заявления "Бешикташа" известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее вице-президент "Бешикташа" Эмре Коджадаг отмечал, что 37-летний испанец хочет зарабатывать в новом для себя клубе не менее 10 миллионов евро в год.

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Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из ПСЖ этим летом. Испанец также выступал за "Севилью". Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны другого турецкого клуба - "Галатасарая".

Накануне "Бешикташ" объявил о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Футболист сборной Казахстана подписал с турецким клубом четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

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