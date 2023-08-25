"Бешикташ" оригинально поздравил Зайнутдинова с дебютом и первым голом

Турецкий "Бешикташ" отреагировал на блестящий дебют Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана впервые вышел на поле в майке стамбульского клуба накануне в матче плей-офф Лиги конференций против киевского "Динамо" и на 95 минуте забил победный гол.

"Бешикташ" оригинально поздравил Зайнутдинова. Клуб опубликовал в Instagram изображение футболки игрока, которая находится под стеклом, с подписью: "Надеть эту футболку в экстренной ситуации".

"Он сделал то, что было необходимо", - написал "Бешикташ".

"Первый матч, первый гол", - подписал клуб видео гола Зайнутдинова.

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