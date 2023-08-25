Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на дебютную победу в "Бешикташе"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отметил свою дебютную победу с "Бешикташем" в социальных сетях, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций стамбульский клуб в гостях обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:2. Зайнутдинов дебютировал за клуб, появившись на поле сразу после первого тайма. На пятой добавленной минуте он забил победный гол.

"Победа", - написал Зайнутдинов в Instagram, опубликовав фото, на котором он радуется взятию ворот.