Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на дебютную победу в "Бешикташе"

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Напомним, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций стамбульский клуб в гостях обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:2. Зайнутдинов дебютировал за клуб, появившись на поле сразу после первого тайма. На пятой добавленной минуте он забил победный гол.
"Победа", - написал Зайнутдинов в Instagram, опубликовав фото, на котором он радуется взятию ворот.
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