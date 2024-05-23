Аймбетова "кинули" на деньги в Турции: игроки бегут из команды

Футболисты "Аданы Демирспор", цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, покидают турецкую команду на фоне известий о невыплате заплаты, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Ранее СМИ сообщили, что игрокам не выплачивают зарплату уже пять месяцев. За это время казахстанский форвард не получил 91 миллион тенге.

Несколько одноклубников Аймбетова уже заявили о желании покинуть "Адану Демирспор". Например, новый клуб уже подыскивает самый высокооплачиваемый футболисты команды - Марио Балотелли.

"Мой контракт заканчивается в этом году, и я свободен. Я предпочитаю "Боку", чем "Ривер". Моя мечта - играть на "Бомбонере", - цитирует нападающего MetropolMedia.

Кроме того, с командой попрощался турецкий полузащитник Юсуф Эрдоган, соглашение которого по финансовым условиям похож на контракт Аймбетова. Оба, по информации СМИ, зарабатывают около 600 тысяч евро в год.

"Прощаться - одна из самых сложных вещей в жизни. Не знаю, с чего и как начать. Прежде всего - моим товарищам по команде, моим тренерам, всему персоналу клуба и нашему руководству, которые работали с нами в этом сезоне. Отдельная благодарность Мурату Санджаку и Метину Коркмазу (владельцы клуба - прим.). Самая большая благодарность и даже благодарность великим фанатам "Аданы Демирспор", которые никогда не оставляли нас одних, которые никогда не отказывались от поддержки и которые заставляли нас чувствовать себя семьей под одной крышей, где бы мы ни находились..." - заявил игрок.

"Адана Демирспор" с 44 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице. Команда завершит сезон в турецкой Суперлиге домашним матчем с ФК "Истанбул Башакшехир" 26 мая. Аймбетов перешел в турецкий клуб из "Астаны" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.