Антикор о спорте в Казахстане: миллиарды на футбольные клубы и низкие рейтинги ФИФА

В Антикоррупционной службе сделали заявление о многомиллиардных тратах казахстанских футбольных клубов и отметили низкие позиции в рейтинге ФИФА, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

"За последние 6 лет на финансирование только 18 футбольных клубов выделено более 200 миллиардов тенге. При таких затратах Казахстан в мировом рейтинге ФИФА занимает низкие позиции. Самым дорогим клубом является футбольный клуб "Астана", получивший спонсорскую помощь от "Самрук-Казына". Затем идет хоккейный клуб "Барыс", который получил 48,9 миллиарда тенге", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Спикер заявил, что целевое назначение финансирования - поддержка и стимулирование спорта. Однако большая часть из этих денег затрачена на фонд оплаты труда, единовременные выплаты, трансферы и агентские соглашения.

Основание этих средств происходит в условиях высоких коррупционных рисков. Ввиду отсутствия собственной инфраструктуры в клубы многомиллионные средства ежегодно тратят на аренду полей и ледовых дворцов", - добавил он.

Ранее Бигайдаров рассказал о системных фактах начисления "мертвым душам" в сфере спорта двойного финансирования.