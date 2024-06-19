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Антикор раскрыл схемы двойного финансирования в казахстанском спорте

Антикор раскрыл схемы двойного финансирования в казахстанском спорте
©depositphotos.com/Rawpixel

В Антикоррупционной службе сообщили о системных фактах начисления "мертвым душам" в сфере спорта двойного финансирования, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, по результатам анализа выявлен ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию государственных средств, а также создающих дисбаланс между финансированием спорта высших достижений и массовым спортом.

"В 2023 году финансирование спорта высших достижений было в 9 раз больше, чем массового спорта. Агентство установило системные факты начисления "мертвым душам" двойного финансирования, закупа услуг турфирм по цене выше фактической, подделки дипломов по высшим спортивным образованиям", - проинформировал официальный представитель Антикора.

Также, как следует из доклада Данияра Бигайдарова, продолжает выделяться финансирование незарегистрированным спортивным дисциплинам.

"Такой подход мотивирует развивать неолимпийские нераспространенные виды спорта, где завоевать победу легче. Спортсооружения продаются и передаются на невыгодных условиях для государства, а затем эти же объекты арендуются у новых собственников", - заявил он.

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Метки:
Коррупция

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