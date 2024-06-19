Антикор раскрыл схемы двойного финансирования в казахстанском спорте

В Антикоррупционной службе сообщили о системных фактах начисления "мертвым душам" в сфере спорта двойного финансирования, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, по результатам анализа выявлен ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию государственных средств, а также создающих дисбаланс между финансированием спорта высших достижений и массовым спортом.

"В 2023 году финансирование спорта высших достижений было в 9 раз больше, чем массового спорта. Агентство установило системные факты начисления "мертвым душам" двойного финансирования, закупа услуг турфирм по цене выше фактической, подделки дипломов по высшим спортивным образованиям", - проинформировал официальный представитель Антикора.

Также, как следует из доклада Данияра Бигайдарова, продолжает выделяться финансирование незарегистрированным спортивным дисциплинам.