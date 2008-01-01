Волейбол Национальная лига. Женщины Национальная лига Казахстана 2020/21. Женщины Тур 1, Талдыкорган, женщины

|Сегодня 10:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Караганда (Караганда)
|не начат
|Сегодня 13:00
|Иртыш (Павлодар)
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Куаныш (Петропавловск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|Сегодня 19:00
|Жетысу (Талдыкорган)
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|не начат
|12 ноября 10:00
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|Куаныш (Петропавловск)
|не начат
|12 ноября 13:00
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|12 ноября 16:00
|Караганда (Караганда)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|12 ноября 19:00
|Жетысу (Талдыкорган)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|13 ноября 10:00
|Куаныш (Петропавловск)
|Караганда (Караганда)
|не начат
|13 ноября 13:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|не начат
|13 ноября 16:00
|Алматы (Алматы)
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|не начат
|13 ноября 19:00
|Иртыш (Павлодар)
|Жетысу (Талдыкорган)
|не начат
|14 ноября 10:00
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|не начат
|14 ноября 13:00
|Караганда (Караганда)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|14 ноября 16:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|14 ноября 19:00
|Жетысу (Талдыкорган)
|Куаныш (Петропавловск)
|не начат
|16 ноября 10:00
|Иртыш (Павлодар)
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|не начат
|16 ноября 13:00
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|Караганда (Караганда)
|не начат
|16 ноября 16:00
|Куаныш (Петропавловск)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|16 ноября 19:00
|Алматы (Алматы)
|Жетысу (Талдыкорган)
|не начат
|17 ноября 10:00
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|Караганда (Караганда)
|не начат
|17 ноября 13:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|17 ноября 16:00
|Иртыш (Павлодар)
|Куаныш (Петропавловск)
|не начат
|17 ноября 19:00
|Жетысу (Талдыкорган)
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|не начат
|18 ноября 10:00
|Куаныш (Петропавловск)
|Ару-Астана (Нур-Султан)
|не начат
|18 ноября 13:00
|Алматы (Алматы)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|18 ноября 16:00
|Алтай-2 (Усть-Каменогорск)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|18 ноября 19:00
|Караганда (Караганда)
|Жетысу (Талдыкорган)
|не начат