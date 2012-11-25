Волейбол Национальная лига. Женщины

|Турниры
|Волейбол
|Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2012/13
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Казахстан
25.11.2012 - 01.05.2013
|22-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2013/14
|12.11.2013 - 19.04.2014
|23-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2014/15
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Казахстан
11.11.2014 - 30.04.2015
|24-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2015/16
|20.10.2015 - 31.03.2016
|25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|24.10.2016 - 27.03.2017
|Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
|11.11.2017 - 30.04.2018
|Национальная лига Казахстана 2018/19. Женщины
|15.11.2018 - 23.04.2019
|Национальная лига Казахстана 2019/20. Женщины
|27.10.2019 - 20.04.2020
|Национальная лига Казахстана 2020/21. Женщины
|11.11.2020 - 18.03.2021