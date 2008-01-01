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Футбол Лига Чемпионов Лига чемпионов 2020/21 Плэй-офф, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры
Сегодня 01:00 Россия, Краснодарский край, Краснодар Краснодар (Краснодар) ПАОК (Салоники) идёт
Сегодня 01:00 Израиль, Тель-Авив, Стадион "Блумфилд" Маккаби Т-А (Тель-Авив) Зальцбург (Зальцбург) идёт
Сегодня 01:00 Чехия, Прага Славия П (Прага) Митьюлланд (Хернинг) идёт
24 сентября 01:00 Бельгия, Гент Гент КАА (Гент) Динамо К (Киев) не начат
1 2,49 X 3,34 2 2,89
24 сентября 01:00 Норвегия, Мольде, Стадион "Мольде" Мольде (Мольде) Ференцварош (Будапешт) не начат
1 2,3 X 3,4 2 3,15
24 сентября 01:00 Греция, Пирей, Стадион "Георгиос Караискакис" Олимпиакос (Пирей) Омония (Никосия) не начат
1 1,33 X 5 2 11
30 сентября 01:00 Украина, Киев, Стадион «НСК Олимпийский» Динамо К (Киев) Гент КАА (Гент) не начат
30 сентября 01:00 Кипр, Никосия, "Стадион ГСП" Омония (Никосия) Олимпиакос (Пирей) не начат
30 сентября 01:00 Венгрия, Будапешт Ференцварош (Будапешт) Мольде (Мольде) не начат
1 октября 01:00 Австрия, Зальцбург, Штадион Зальцбург Зальцбург (Зальцбург) Маккаби Т-А (Тель-Авив) не начат
1 октября 01:00 Дания, Хернинг, Стадион "Хернинг" Митьюлланд (Хернинг) Славия П (Прага) не начат
1 октября 01:00 Греция, Салоники, Стадион "Тумба" ПАОК (Салоники) Краснодар (Краснодар) не начат
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