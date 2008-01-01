Футбол Зарубежные чемпионаты Кубок России 2020/21 Групповой этап, мужчины

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Группа 5

Вчера 16:00 Россия, Иркутск Зенит Ир (Иркутск) Химки (Химки) 0:1 закончен
30 сентября Россия, Иркутск Зенит Ир (Иркутск) Нижний Новгород(II) (Нижний Новгород) не начат
21 октября Россия, Нижний Новгород Нижний Новгород(II) (Нижний Новгород) Химки (Химки) не начат

Группа 6

17 сентября 18:00 Россия, Ногинск Знамя Нг (Ногинск) Ахмат (Грозный) не начат
1 7,8 X 4,4 2 1,37
30 сентября Россия, Ногинск Знамя Нг (Ногинск) Шинник (Ярославль) не начат
21 октября Россия, Ярославская обл., Ярославль Шинник (Ярославль) Ахмат (Грозный) не начат

Группа 8

Сегодня 20:00 Россия, Пермь Звезда Пр (Пермь) Сочи (Сочи) не начат
30 сентября Россия, Пермь Звезда Пр (Пермь) Оренбург (Оренбург) не начат
21 октября Россия, Оренбургская обл., Оренбург Оренбург (Оренбург) Сочи (Сочи) не начат

Группа 9

Сегодня 22:00 Россия, Новороссийск Черноморец Нв (Новороссийск) Рубин (Казань) не начат
30 сентября Россия, Новороссийск Черноморец Нв (Новороссийск) СКА-Хабаровск (Хабаровск) не начат
21 октября Россия, Хабаровск СКА-Хабаровск (Хабаровск) Рубин (Казань) не начат
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