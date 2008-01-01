Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 8-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Футбол Лига Чемпионов Лига чемпионов 2020/21 Отборочный раунд 3, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры
Сегодня 23:00 Украина, Киев, Стадион «НСК Олимпийский» Динамо К (Киев) А3 Алкмаар (Алкмаар) не начат
1 2,41 X 3,42 2 2,94
Сегодня 23:55 Греция, Салоники, Стадион "Тумба" ПАОК (Салоники) Бенфика (Лиссабон) не начат
16 сентября 00:30 Бельгия, Гент Гент КАА (Гент) Рапид В (Вена) не начат
1 2,3 X 3,54 2 3,025
16 сентября 21:00 Кипр, Никосия, "Стадион ГСП" Омония (Никосия) Црвена Звезда (Белград) не начат
1 3,5 X 3,24 2 2,21
16 сентября 23:00 Кипр, Ларнака Карабах (Агдам) Мольде (Мольде) не начат
1 2,9 X 3,44 2 2,43
16 сентября 23:00 Израиль, Тель-Авив, Стадион "Блумфилд" Маккаби Т-А (Тель-Авив) Динамо-Брест (Брест) не начат
1 1,64 X 3,96 2 5,4
16 сентября 23:00 Венгрия, Будапешт Ференцварош (Будапешт) Динамо З (Загреб) не начат
1 3,24 X 3,28 2 2,31
17 сентября 00:30 Дания, Хернинг, Стадион "Хернинг" Митьюлланд (Хернинг) Янг Бойз (Берн) не начат
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика