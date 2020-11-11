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Волейбол Национальная лига. Женщины Национальная лига Казахстана 2020/21. Женщины

Национальная лига Казахстана 2020/21. Женщины

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица
Сегодня 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай (Усть-Каменогорск) Караганда (Караганда) не начат
1 1,01 2 11,5
Сегодня 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Иртыш (Павлодар) Алтай-2 (Усть-Каменогорск) не начат
Сегодня 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Куаныш (Петропавловск) Алматы (Алматы) не начат
1 1,885 2 1,816
Сегодня 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Жетысу (Талдыкорган) Ару-Астана (Нур-Султан) не начат
12 ноября 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай-2 (Усть-Каменогорск) Куаныш (Петропавловск) не начат
12 ноября 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Ару-Астана (Нур-Султан) Алматы (Алматы) не начат
12 ноября 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Караганда (Караганда) Иртыш (Павлодар) не начат
12 ноября 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Жетысу (Талдыкорган) Алтай (Усть-Каменогорск) не начат
13 ноября 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Куаныш (Петропавловск) Караганда (Караганда) не начат
13 ноября 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай (Усть-Каменогорск) Ару-Астана (Нур-Султан) не начат
13 ноября 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алматы (Алматы) Алтай-2 (Усть-Каменогорск) не начат
13 ноября 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Иртыш (Павлодар) Жетысу (Талдыкорган) не начат
14 ноября 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Ару-Астана (Нур-Султан) Алтай-2 (Усть-Каменогорск) не начат
14 ноября 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Караганда (Караганда) Алматы (Алматы) не начат
14 ноября 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) не начат
14 ноября 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Жетысу (Талдыкорган) Куаныш (Петропавловск) не начат
16 ноября 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Иртыш (Павлодар) Ару-Астана (Нур-Султан) не начат
16 ноября 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай-2 (Усть-Каменогорск) Караганда (Караганда) не начат
16 ноября 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Куаныш (Петропавловск) Алтай (Усть-Каменогорск) не начат
16 ноября 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алматы (Алматы) Жетысу (Талдыкорган) не начат
17 ноября 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Ару-Астана (Нур-Султан) Караганда (Караганда) не начат
17 ноября 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
17 ноября 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Иртыш (Павлодар) Куаныш (Петропавловск) не начат
17 ноября 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Жетысу (Талдыкорган) Алтай-2 (Усть-Каменогорск) не начат
18 ноября 10:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Куаныш (Петропавловск) Ару-Астана (Нур-Султан) не начат
18 ноября 13:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алматы (Алматы) Иртыш (Павлодар) не начат
18 ноября 16:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Алтай-2 (Усть-Каменогорск) Алтай (Усть-Каменогорск) не начат
18 ноября 19:00 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар» Караганда (Караганда) Жетысу (Талдыкорган) не начат
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