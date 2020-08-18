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Футбол Лига Европы Лига Европы 2020/21

Лига Европы 2020/21

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры
25 августа 22:00 Литва, Вильнюс Ритеряй (Вильнюс) Дерри Сити (Дерри) не начат
27 августа 20:00 Латвия, Вентспилс, Вентспилсский олимпийский центр Вентспилс (Вентспилс) Динамо-Авто (Тирасполь) не начат
27 августа 20:00 Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Ноа (Ереван) не начат
27 августа 20:00 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Ордабасы (Шымкент) Ботошани (Ботошани) не начат
27 августа 20:30 Босния и Герцеговина, Баня-Лука Борац Б-Л (Баня-Лука) Сутьеска (Никшич) не начат
27 августа 20:30 Эстония, Таллин, Стадион "Кадриорг" Нымме Калью (Таллин) Мура (Мурска-Собота) не начат
27 августа 20:30 Албания, Дуррес, Стадион "Нико Дована" Теута (Дуррес) Бейтар И (Иерусалим) не начат
27 августа 21:00 Беларусь, Минск, Стадион "Динамо" Динамо Мн (Минск) Пяст (Гливице) не начат
1 2,595 X 3,28 2 3,07
27 августа 22:00 Армения, Ереван Алашкерт (Мартуни) Ренова (Цептиште) не начат
27 августа 22:00 Кипр, Никосия Аполлон Л (Лимасол) Сабуртало (Тбилиси) не начат
27 августа 22:00 Норвегия, Буде Буде-Глимт (Буде) Кауно Жальгирис (Каунас) не начат
27 августа 22:00 Азербайджан, Баку, Стадион "8 КМ" Нефтчи Бк (Баку) Шкупи (Скопье) не начат
27 августа 22:00 Азербайджан, Сумгаит Сумгаит (Сумгаит) Шкендия 79 (Тетево) не начат
27 августа 22:30 Венгрия, Секешфехервар, Стадион "Шоштои" МОЛ Фехервар (Секешфехервар) Богемиан Дб (Дублин) не начат
27 августа 22:30 Словения, Любляна, Стадион "Стожице" Олимпия Л (Любляна) Валюр (Рейкьявик) не начат
27 августа 23:00 Лихтенштейн, Вадуц, Стадион "Райнпарк" Вадуц (Вадуц) Хибернианс П (Паола) не начат
27 августа 23:00 Литва, Вильнюс, Стадион ФФЛ Жальгирис (Вильнюс) Пайде ЛМ (Пайде) не начат
27 августа 23:00 Азербайджан, Баку, Стадион "Шафа" Кешля Бк (Баку) Лячи (Лячи) не начат
27 августа 23:00 Грузия, Тбилиси Локомотив Тб (Тбилиси) Университатя Кр (Крайова) не начат
1 4,44 X 3,9 2 1,87
27 августа 23:00 Израиль, Хайфа Маккаби Х (Хайфа) Железничар (Сараево) не начат
27 августа 23:00 Швеция, Мальме, Стадион "Мальме Нью Стэдиум" Мальме (Мальме) Краковия (Краков) не начат
1 1,775 X 3,9 2 5,05
27 августа 23:00 Дания, Орхус Орхус ГФ (Орхус) Хонка (Эспоо) не начат
27 августа 23:00 Норвегия, Тронхейм, Стадион «Леркендал» Русенборг (Тронхейм) Брейдаблик (Коупавогюр) не начат
27 августа 23:00 Швеция, Стокгольм Хаммарбю (Стокгольм) Пушкаш-Академия (Фельчуг) не начат
27 августа 23:00 Болгария, София ЦСКА Сф (София) Сайренс (Сан-Пауль-иль-Бахар) не начат
27 августа 23:15 Исландия, Хабнарфьордюр, Стадион "Каплакрикаведлюр" Хабнарфьордюр (Хабнарфьордюр) ДАК Дунайска Стреда (Дунайска Стреда) не начат
27 августа 23:30 Уэльс, Освестри ТНС Нью-Сейнтс (Ллансантфрайд) Жилина (Жилина) не начат
27 августа 23:30 Беларусь, Солигорск, Стадион "Строитель" Шахтер Сл (Солигорск) Сфынтул Георге (Суручены) не начат
27 августа 23:45 Израиль, Петах-Тиква Хапоэль Б-Ш (Беэр-Шева) Динамо Бт (Батуми) не начат
27 августа 23:55 Мальта, Та Кали Валлетта (Валлетта) Бала Таун (Бала) не начат
27 августа 23:55 Босния и Герцеговина, Мостар, Стадион "Зриньски" Зриньски Мостар (Мостар) Дифферданж 03 (Дифферданж) не начат
27 августа 23:55 Албания, Тирана Кукеси (Кукес) Славия-1913 С (София) не начат
27 августа 23:55 Молдова, Кишинев Петрокуб Хн (Хынчешты) Бачка Топола (Бачка Топола) не начат
28 августа 00:15 Швейцария, Женева Серветт (Женева) Ружомберок (Ружомберок) не начат
1 1,65 X 4,88 2 4,88
28 августа 00:30 Румыния, Бухарест ФКСБ Стяуа (Бухарест) Ширак (Гюмри) не начат
1 1,11 X 14 2 23
28 августа 01:00 Венгрия, Будапешт Гонвед (Будапешт) Интер Тр (Турку) не начат
28 августа 01:00 Польша, Познань, Стадион "Мейски" Лех (Познань) Валмиера (Валмиера) не начат
1 1,056 X 26 2 33
28 августа 01:00 Сербия, Белград, Стадион "Райко Митич" Партизан (Белград) РФШ Рижская футбольная школа (Рига) не начат
28 августа 01:00 Ирландия, Дублин Шэмрок Роверс (Дублин) Ильвес (Тампере) не начат
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