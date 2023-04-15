Зарубежный художник презентовал картину Елене Рыбакиной

После победы над Магдой Линетт на Кубке Билли Джин Кинг казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила презент от художника из Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На картине Рыбакина изображена вместе со звездой мирового тенниса Новаком Джоковичем после завоевания титула на "Уимблдоне" в 2022 году.

Напомним, что благодаря победе Рыбакиной над Линнет сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг. Казахстан победил Польшу в матчевом противостоянии со счетом 3:0.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"