Синдром второго сезона в топе, или насколько снизились показатели Рыбакиной в начале 2021 года

Димаш Тулегенов

Начало текущего сезона для Елены Рыбакиной нельзя назвать прямо уж совсем плохим, но относительно прошлогодних выступлений, которые стали прорывными для казахстанки, результаты, конечно, ухудшились. Корреспондент Vesti.kz разобрал старт новой кампании в исполнении Рыбакиной и сравнил ключевые показатели с сезоном-2020.

За два с половиной месяца 21-летняя Елена провела десять матчей, половину из которых проиграла. Единственным январским турниром для нее стал WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), на котором она довольно уверенно преодолела первые три раунда, победив соперниц в двух сетах. Но в четвертьфинале Рыбакина в трех партиях уступила будущей обладательнице титула Арине Соболенко (Беларусь). В защиту первой ракетки Казахстана можно сказать, что она стала единственной, кому удалось зацепить хотя бы сет у Арины на этих соревнованиях.

Что ж, довольно неплохой старт, с учетом данного факта. Дальше Рыбакина отправилась в Мельбурн (Австралия), чтобы провести двухнедельный карантин, а затем принять участие на Australian Open. Но с самого начала все пошло наперекосяк. Рыбакина летела тем же рейсом, что и другая казахстанка - Юлия Путинцева. Следовательно, на борту самолета был зараженный человек, из-за которого обе представительницы страны остались на две недели без возможности тренироваться. Рыбакина, как и Путинцева, на протяжении 14 дней находилась в четырех стенах, ни с кем не говорила, не могла выходить на корт, да и вообще перешагивать через порог своего номера в отеле. Сказалось ли это на дальнейшей форме? Безусловно.

"Это было ужасно". Рыбакина рассказала о карантине и старте на Australian Open

В первом же матче на местном турнире (за неделю до старта Australian Open) она проиграла в решающем супер-тай-брейке Барборе Крейчиковой (Чехия). К слову, соперница не входит в топ-50 лучших теннисисток мира. Это поражение многие могли бы списать на две сложнейшие недели в четырех стенах, но нет. Этот турнир, получивший название Grampians Trophy, был как раз организован специально для тех, кто не мог даже тренироваться во время строгого заточения, поэтому все были в равных условиях.

На самом Открытом чемпионате Австралии Елена выступила блекло. В первой игре она едва не проиграла 36-летней Вере Звонаревой, лучшие годы которой далеко позади. Россиянка, не входящая даже в топ-100, сумела оставить за собой первый сет, но затем Рыбакина спасла матч, добыв волевую победу. Но во втором круге казахстанская спортсменка порадовать себя и своих болельщиков уже не смогла, проиграв в двух партиях француженке Фионе Ферро.

В начале марта Елена сыграла на WTA 500 в Дохе (Катар), где уже в первом раунде в двух тай-брейках уступила Лауре Зигемунд (Германия), которая пробилась в основную сетку лишь через квалификацию. Следом был турнир в Дубае (ОАЭ). В первом круге Рыбакина уверено разобралась с Чжэн Сайсай (Китай), отдав сопернице лишь четыре гейма, но во втором проиграла Онс Жабер из Туниса.

Единственное поражение, которое еще можно без проблем оправдать, - это неудача в игре с Соболенко в Абу-Даби. Последующие матчи, в которых Рыбакина уступила, "на бумаге" она должна была выиграть. Но здесь и ощущается весомая разница между тем, что происходит "на бумаге" и на корте. Возможно, что Елена все еще не отошла от двухнедельного отпуска в небольшой комнате мельбурнского отеля.

Но есть и другое возможное объяснение - так называемый синдром "второго сезона в топе". Прямой такой трактовки, скорее всего, нет, но теннисные болельщики поймут, что это значит. Да, Рыбакина не завоевывала титул за титулом в сезоне-2020, не взяла турнир "Большого шлема", но все же стала одной из наиболее стабильных представительниц женского тура. Пять финалов, в одном из которых Елене улыбнулась удача, - отличный результат для молодой теннисистки, ранее не котировавшейся в статусе фаворитки.

Но, как принято считать, удержаться на вершине, пусть и условной, гораздо сложнее, чем туда взобраться. В прошлом году Рыбакина выиграла девять из десяти стартовых матчей сезона, добравшись до финала в Шэньчжэне (Китай), а также став победительницей соревнований в Хобарте (Австралия). К концу февраля 2020 года ее соотношение побед и поражений было 21:5, далеко не 5:5, которое мы имеем в текущей кампании.

Одними из ярких примеров этого синдрома являются выступления другой Елены - Остапенко из Латвии. В 2017 году она сенсационно выиграла Roland Garros, но уже в следующем сезоне победила в 23 матчах из 42 проведенных. Результат не самый плохой, разумеется, но не для теннисистки, являющейся обладательницей титула "Большого шлема". Спустя годы результаты Остапенко не стали лучше, а сейчас она, будучи всего лишь 23-летней, не входит в топ-50.

Остается надеяться, что игровой кризис Рыбакиной не затянется, и уже вскоре она вернет былую форму. Бывшая 17-я ракетка мира сейчас находится на 23-м месте в рейтинге WTA, падение пока не столь ощутимое, если оно вообще есть (именно по рейтингу). Поэтому Елене нужно приложить максимум усилий и хорошенько поработать на тренировках, чтобы вновь почувствовать уверенность в собственных силах.

Отметим, что Рыбакина является победительницей двух турниров WTA, а еще пять раз она добиралась до финалов. Ее лучшим выступлением на "Больших шлемах" является третий круг на Australian Open-2020. С июня 2018 года теннисистка выступает под флагом Казахстана.

Фото: WTA©

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