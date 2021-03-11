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Синдром второго сезона в топе, или насколько снизились показатели Рыбакиной в начале 2021 года

Ее мог сломить мельбурнский карантин.

Синдром второго сезона в топе, или насколько снизились показатели Рыбакиной в начале 2021 года
Стефано Вуков (тренер) и Елена Рыбакина. Фото: WTA©
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Начало текущего сезона для Елены Рыбакиной нельзя назвать прямо уж совсем плохим, но относительно прошлогодних выступлений, которые стали прорывными для казахстанки, результаты, конечно, ухудшились. Корреспондент Vesti.kz разобрал старт новой кампании в исполнении Рыбакиной и сравнил ключевые показатели с сезоном-2020. 

За два с половиной месяца 21-летняя Елена провела десять матчей, половину из которых проиграла. Единственным январским турниром для нее стал WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), на котором она довольно уверенно преодолела первые три раунда, победив соперниц в двух сетах. Но в четвертьфинале Рыбакина в трех партиях уступила будущей обладательнице титула Арине Соболенко (Беларусь). В защиту первой ракетки Казахстана можно сказать, что она стала единственной, кому удалось зацепить хотя бы сет у Арины на этих соревнованиях.

Что ж, довольно неплохой старт, с учетом данного факта. Дальше Рыбакина отправилась в Мельбурн (Австралия), чтобы провести двухнедельный карантин, а затем принять участие на Australian Open. Но с самого начала все пошло наперекосяк. Рыбакина летела тем же рейсом, что и другая казахстанка - Юлия Путинцева. Следовательно, на борту самолета был зараженный человек, из-за которого обе представительницы страны остались на две недели без возможности тренироваться. Рыбакина, как и Путинцева, на протяжении 14 дней находилась в четырех стенах, ни с кем не говорила, не могла выходить на корт, да и вообще перешагивать через порог своего номера в отеле. Сказалось ли это на дальнейшей форме? Безусловно. 

"Это было ужасно". Рыбакина рассказала о карантине и старте на Australian Open

В первом же матче на местном турнире (за неделю до старта Australian Open) она проиграла в решающем супер-тай-брейке Барборе Крейчиковой (Чехия). К слову, соперница не входит в топ-50 лучших теннисисток мира. Это поражение многие могли бы списать на две сложнейшие недели в четырех стенах, но нет. Этот турнир, получивший название Grampians Trophy, был как раз организован специально для тех, кто не мог даже тренироваться во время строгого заточения, поэтому все были в равных условиях.

На самом Открытом чемпионате Австралии Елена выступила блекло. В первой игре она едва не проиграла 36-летней Вере Звонаревой, лучшие годы которой далеко позади. Россиянка, не входящая даже в топ-100, сумела оставить за собой первый сет, но затем Рыбакина спасла матч, добыв волевую победу. Но во втором круге казахстанская спортсменка порадовать себя и своих болельщиков уже не смогла, проиграв в двух партиях француженке Фионе Ферро

В начале марта Елена сыграла на WTA 500 в Дохе (Катар), где уже в первом раунде в двух тай-брейках уступила Лауре Зигемунд (Германия), которая пробилась в основную сетку лишь через квалификацию. Следом был турнир в Дубае (ОАЭ). В первом круге Рыбакина уверено разобралась с Чжэн Сайсай (Китай), отдав сопернице лишь четыре гейма, но во втором проиграла Онс Жабер из Туниса.

Единственное поражение, которое еще можно без проблем оправдать, - это неудача в игре с Соболенко в Абу-Даби. Последующие матчи, в которых Рыбакина уступила, "на бумаге" она должна была выиграть. Но здесь и ощущается весомая разница между тем, что происходит "на бумаге" и на корте. Возможно, что Елена все еще не отошла от двухнедельного отпуска в небольшой комнате мельбурнского отеля. 

Но есть и другое возможное объяснение - так называемый синдром "второго сезона в топе". Прямой такой трактовки, скорее всего, нет, но теннисные болельщики поймут, что это значит. Да, Рыбакина не завоевывала титул за титулом в сезоне-2020, не взяла турнир "Большого шлема", но все же стала одной из наиболее стабильных представительниц женского тура. Пять финалов, в одном из которых Елене улыбнулась удача, - отличный результат для молодой теннисистки, ранее не котировавшейся в статусе фаворитки. 

Но, как принято считать, удержаться на вершине, пусть и условной, гораздо сложнее, чем туда взобраться. В прошлом году Рыбакина выиграла девять из десяти стартовых матчей сезона, добравшись до финала в Шэньчжэне (Китай), а также став победительницей соревнований в Хобарте (Австралия). К концу февраля 2020 года ее соотношение побед и поражений было 21:5, далеко не 5:5, которое мы имеем в текущей кампании. 

Одними из ярких примеров этого синдрома являются выступления другой Елены - Остапенко из Латвии. В 2017 году она сенсационно выиграла Roland Garros, но уже в следующем сезоне победила в 23 матчах из 42 проведенных. Результат не самый плохой, разумеется, но не для теннисистки, являющейся обладательницей титула "Большого шлема". Спустя годы результаты Остапенко не стали лучше, а сейчас она, будучи всего лишь 23-летней, не входит в топ-50. 

Остается надеяться, что игровой кризис Рыбакиной не затянется, и уже вскоре она вернет былую форму. Бывшая 17-я ракетка мира сейчас находится на 23-м месте в рейтинге WTA, падение пока не столь ощутимое, если оно вообще есть (именно по рейтингу). Поэтому Елене нужно приложить максимум усилий и хорошенько поработать на тренировках, чтобы вновь почувствовать уверенность в собственных силах.

Отметим, что Рыбакина является победительницей двух турниров WTA, а еще пять раз она добиралась до финалов. Ее лучшим выступлением на "Больших шлемах" является третий круг на Australian Open-2020. С июня 2018 года теннисистка выступает под флагом Казахстана.

Фото: WTA©

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Метки:
WTA Australian Open Ролан Гаррос Путинцева Юлия теннис большой теннис Рыбакина Елена

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