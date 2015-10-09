Первая ракетка Казахстана обратился к Рыбакиной после триумфа на AO-2026

Первая ракетка Казахстана в мусжком разряде Александр Бублик (№10 ATP) поздравил лучшую теннисистку страны Елену Рыбакину (№5 WTA) с завоеванием турнира "Большого шлема", передают Vesti.kz.

"Лена, привет! Я хотел поздравить тебя с твоим вторым "шлемом", с Открытым чемпионатом Австралии, который ты выиграла. Мы за тебя болели, переживали. Я желаю тебе выиграть ещё множество "шлемов" и оставаться таким же прекрасным человеком. Удачи", - обратился Бублик к Рыбакиной через пресс-службу КТФ.

Напомним, накануне Елена Рыбакина во второй раз в своей карьере стала победительницей турнира "Большого шлема". В финале Australian Open-2026 казахстанская теннисистка в напряжённом и драматичном поединке одолела первую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко, добившись победы в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:4

