Олимпийская чемпионка из России обручилась с казахстанским теннисистом

Олимпийская чемпионка 2014-го года, четырехкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделина Сотникова обручилась со своим возлюбленным - казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, сообщают Vesti.kz.

"Я сказала: "Да", - подписала Сотникова фотографию.

Сотниковой долгое время скрывала отношения с Попко. В конце ноября 2022-го года фигуристка впервые стала мамой, родив от Попко сына, которого назвали Адрианом.

Впоследствии она перестала скрывать отношения с возлюбленным.

Отметим, что Попко на мировой арене представляет Казахстан (с 2011 года), хотя сам родился в Санкт-Петербурге. Сейчас он занимает 240-ю строчку в рейтинге ATP.