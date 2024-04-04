Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
Комментарии

Олимпийская чемпионка из России обручилась с казахстанским теннисистом

Олимпийская чемпионка из России обручилась с казахстанским теннисистом
©instagram.com/adelina_sotnikova14/

Олимпийская чемпионка 2014-го года, четырехкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделина Сотникова обручилась со своим возлюбленным - казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, сообщают Vesti.kz.

"Я сказала: "Да", - подписала Сотникова фотографию.

Сотниковой долгое время скрывала отношения с Попко. В конце ноября 2022-го года фигуристка впервые стала мамой, родив от Попко сына, которого назвали Адрианом.

Впоследствии она перестала скрывать отношения с возлюбленным.

Отметим, что Попко на мировой арене представляет Казахстан (с 2011 года), хотя сам родился в Санкт-Петербурге. Сейчас он занимает 240-ю строчку в рейтинге ATP.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Попко Дмитрий Фигурное катание Девушки в спорте

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:00
Казахстан (теннис)
©instagram.com/adelina_sotnikova14/ Олимпийская чемпионка из России обручилась с казахстанским теннисистом
19 марта, 17:52
Казахстан (теннис)
©ausopen.com Сколько зарабатывает Рыбакина в сборной Казахстана: подробности
18 марта, 19:58
Казахстан (теннис)
©instagram.com/ktf.kz/ На казахстанскую теннисистку потратили 400 миллионов: подробности
18 марта, 08:01
Казахстан (теннис)
©wtatennis.com Елена Рыбакина упала в мировом рейтинге
15 марта, 10:29
Казахстан (теннис)
©ktf.kz В сборной Казахстана решили судьбу Елены Рыбакиной
11 марта, 07:31
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанка сотворила сенсацию и вышла на лучшую теннисистку мира
6 марта, 14:10
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Елена Рыбакина получила нового капитана
4 марта, 08:37
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанский теннисист поднялся на рекордное место в мировом рейтинге
3 марта, 14:44
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанский теннисист сделал необычное признание после финала в Дубае
1 марта, 22:03
Казахстан (теннис)
©twitter.com/atptour За какие слова сняли с игры пятую ракетку мира с казахстанцем
26 февраля, 07:00
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанский теннисист выиграл третий титул в 2024 году
26 января, 16:55
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанка сыграла в финале престижного турнира в Австралии
24 января, 09:39
Казахстан (теннис)
©ktf.kz 16-летний казахстанец вошел в историю после победы на Australian Open
24 января, 09:01
Казахстан (теннис)
©instagram.com/wilsontennis Wilson Tennis отреагировал на триумф 16-летнего казахстанца на Australian Open
24 января, 08:01
Казахстан (теннис)
©ktf.kz 16-летний казахстанец повесил "баранку" сопернику и сотворил новую сенсацию на Australian Open
8 января, 11:16
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстан назвал состав на матч с Аргентиной в Кубке Дэвиса
6 декабря, 18:22
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Булата Утемуратова переизбрали на пост вице-президента Международной федерации тенниса
10 ноября, 23:30
Казахстан (теннис)
©instagram.com/shevchenkoo_17 "Новичок" сборной Казахстана добился исторического достижения
7 ноября, 09:24
Казахстан (теннис)
©ФТК Казахстанские теннисистки стартовали с победы на чемпионате мира среди юниорок
1 ноября, 12:20
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанские теннисисты-юниоры одержали первую победу на чемпионате мира
21 октября, 12:46
Казахстан (теннис)
©instagram.com/shevchenkoo_17 В России отреагировали на желание теннисиста выступать за Казахстан
20 октября, 22:06
Казахстан (теннис)
©instagram.com/shevchenkoo_17 Российский теннисист получит гражданство Казахстана
12 октября, 09:57
Казахстан (теннис)
©instagram.com/zhukayev Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на турнире в Китае
28 сентября 2023, 20:00
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 Astana Open
26 сентября 2023, 21:20
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанец сыграл на Astana Open с соперником из топ-100 рейтинга ATP
25 сентября 2023, 09:18
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанская теннисистка поднялась на 76 позиций в мировом рейтинге
7 сентября 2023, 15:28
Казахстан (теннис)
©Кадр из видео Голубев с супругой вышел на Таймс-сквер и попал в забавную ситуацию
22 августа 2023, 18:36
Казахстан (теннис)
©instagram.com/zarinadiyas Засветила своего возлюбленного? Зарина Дияс показала откровенные фото с отдыха
10 августа 2023, 21:38
Казахстан (теннис)
© РИА Новости / Алексей Филиппов Казахстанского теннисиста отстранили по подозрению в договорных матчах
31 июля 2023, 19:12
Казахстан (теннис)
©ktf.kz Казахстанские теннисисты-юниоры произвели фурор на турнире в Германии

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus