Олимпийская чемпионка из России обручилась с казахстанским теннисистом

Олимпийская чемпионка 2014-го года, четырехкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделина Сотникова обручилась со своим возлюбленным - казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, сообщают Vesti.kz.
"Я сказала: "Да", - подписала Сотникова фотографию.
Сотниковой долгое время скрывала отношения с Попко. В конце ноября 2022-го года фигуристка впервые стала мамой, родив от Попко сына, которого назвали Адрианом.
Впоследствии она перестала скрывать отношения с возлюбленным.
Отметим, что Попко на мировой арене представляет Казахстан (с 2011 года), хотя сам родился в Санкт-Петербурге. Сейчас он занимает 240-ю строчку в рейтинге ATP.
Загрузка матч-центра...
Реклама