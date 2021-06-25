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Кукушкин против Бублика. Казахстанцы узнали соперников по первому кругу Уимблдона

Кукушкин против Бублика. Казахстанцы узнали соперников по первому кругу Уимблдона
Александр Бублик. Фото: ATP Eastbourne©️
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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В Лондоне (Великобритания) прошла жеребьевка турнирных сеток одиночных разрядов Уимблдона. На британском турнире "Большого шлема" примут участие пять казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самое интересное противостояние состоится в мужском разряде, где всего два представителя Казахстана. Михаил Кукушкин и Александр Бублик сыграют друг с другом, и это случится во второй раз за неделю. 

Во вторник, 22 июня, они уже встретились на соревнованиях в Истбурне (Великобритания). Достаточно легкую победу одержал Бублик - 6:1, 6:4. В настоящий момент счет личных встреч между казахстанцами равный - 1:1.

Прямо сейчас 24-летний Александр занимает 39-е место в мировом рейтинге АТР, а 33-летний Кукушкин находится на 106-й позиции. Во втором круге лучший из них поспорит с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) - Григор Димитров (Болгария, 18).

В женском турнире Зарина Дияс сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии. 27-летняя Зарина занимает 101-е место в рейтинге WTA, а 31-летняя Анастасия находится на 61-й строчке. Ранее друг с другом теннисистки не играли.

Во втором круге победительницу будет ждать тяжелая встреча с лучшей из пары Кики Бертенс (Нидерланды, 17) - Марта Костюк (Украина).

Соперница Юлии Путинцевой пока не определилась. Но это будет кто-то из прошедших через квалификационные игры. Во многом 26-летней теннисистке, занимающей 42-ю строчку в рейтинге, наверное, повезло. 

Если Путинцевой удастся пробиться во второй раунд, то там она встретится с кем-то из представительниц Испании - либо с Аленой Большовой, либо с Паулой Бадосой (30).

В нижней части турнирной сетки оказалась первая ракетка страны Елена Рыбакина, посеянная под 18-м номером. 22-летняя спортсменка встретится с 28-летней француженкой Кристиной Младенович.

Во втором раунде у победительницы матча состоится встреча с Мисаки Дои (Япония) либо с одной из счастливых обладательниц путевок для квалифаеров. Отметим, что для Рыбакиной это будет первый Уимблдон в карьере (в главном турнире).

Напомним, что основной турнир Уимблдона стартует в понедельник, 28 июня. Соревнования на травяном покрытии продлятся две недели.

Уже сейчас известно о потерях турнира. Из топ-30 женского рейтинга соревнования пропустит действующая чемпионка Симона Халеп (Румыния), одна из фавориток Наоми Осака (Япония), а также Дженнифер Брэди (США), входящая в список 15 лучших.

У мужчин не сыграют Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Давид Гоффен (Бельгия), Милош Раонич (Канада), Борна Чорич (Хорватия) и другие.

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