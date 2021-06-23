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Неопытная Рыбакина, Бублик без побед и фартовая Дияс, или что нужно знать о казахстанцах на "Уимблдоне"

Неопытная Рыбакина, Бублик без побед и фартовая Дияс, или что нужно знать о казахстанцах на "Уимблдоне"
Зарина Дияс. Фото: Zimbio©️
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Уже в ближайший понедельник, 28 июня, в Лондоне стартует 134-й розыгрыш престижнейшего теннисного турнира "Уимблдон". Соревнования вернутся на зеленую траву столицы Великобритании впервые с 2019 года. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о составе участников среди представителей Казахстана, отметив их лучшие результаты на лондонском "мейджоре".

В женской сетке примут участие Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Елена и Юлия практически точно получат место в посеве - в заявочном листе они входят в топ-32.

Что касается мужского разряда, то в турнире примут участие Александр Бублик и Михаил Кукушкин. В квалификации уже сыграл и проиграл Дмитрий Попко - в первом же круге отбора он оказался не готов к сопротивлению Эрнеста Гулбиса из Латвии.

Интересно, что это будет первый полноценный "Уимблдон" для Рыбакиной. Первая ракетка страны участвовала на соревнованиях в 2019 году, но проиграла тогда в третьем раунде квалификации. В 2020 году "Уимблдон" не проводился, а в этом году она без проблем квалифицировалась туда без какого-либо отбора.

Шесть раз на турнире играла Путинцева. В четырех случаях она доходила до второго круга, а еще дважды уступала уже на старте соревнований.

Куда лучше дела в Лондоне складывались для Дияс. В 2014 году она впервые играла на "Уимблдоне", и сразу же добралась до 1/8 финала. В 2015 году она повторила это же достижение. В обоих случаях Зарина проигрывала более рейтинговым соперницам - Симоне Халеп и Марии Шараповой. Ни на одном другом турнире "Большого шлема" Дияс не доходила до аналогичной стадии.

В мужской части турнира многого будут ждать от Бублика, чей игровой стиль подходит под быстрое травяное покрытие. В 2017 и 2019 годах Александр проходил в основную сетку, но проиграл в трех партиях Энди Маррею, а затем в четырех сетах - Грегуару Баррере. Ни разу на этих кортах Бублик еще не побеждал.

Кукушкин же четырежды преодолевал барьер стартового круга, но ни разу не смог пробиться в третий раунд. 

Отметим, что лучшим результатом в истории казахстанского одиночного тенниса на "Уимблдоне" является выход Ярославы Шведовой в 1/4 финала в 2016 году.

Напомним, что на соревнованиях в этом году не примут участия одни из фаворитов в женской и мужской сетках - Наоми Осака (Япония) и Рафаэль Надаль (Испания).

Уимблдон-2021 пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Фото: Independent (1), Sport360 (2)©️

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