Казахстанка в дебютном матче за сборную проиграла в Кубке Билли Джин Кинг

Сегодня, 16 апреля, состоялась парная встреча между Казахстаном и Германией в Кубке Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский дуэт Анна Данилина/Жибек Куламбаева проиграл немецкой паре Анна-Лена Фридзам/Юле Нимайер - 2:6, 6:3, 6:10. Встреча длилась 1 час и 25 минут. В ее ходе казахстанки сделали один эйс при двух двойных ошибках, тогда как у соперниц следующие показатели - 1/1.

Стоит отметить, что Жибек проводила первый матч за сборную.

Ранее Казахстан одержал досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг.

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