Бублик - Медведев. Факты перед матчем и прямая трансляция

Димаш Тулегенов

Сегодня, 31 мая, лучший теннисист страны Александр Бублик начнет свой турнирный путь на французском турнире "Большого шлема" - "Ролан Гаррос". Соперником 23-летнего казахстанца будет вторая ракетка мира из России Даниил Медведев (2). Корреспондент Vesti.kz - о том, почему можно верить в успех и где посмотреть игру в прямом эфире.

Бублику откровенно не очень повезло с жеребьевкой. Никто не хочет играть с соперником из топ-10 уже на старте крупных соревнований, но выбора нет. В текущем сезоне на грунтовом покрытии Саша выиграл лишь четыре матча из девяти проведенных. В его активе четвертьфинал на "Мастерсе" в Мадриде (Испания) и второй круг в Барселоне (Испания). На стадии первого раунда он вылетал в Монте-Карло (Монако), Эшториле (Португалия) и Риме (Италия).

Однако и 25-летний Медведев точно так же с грунтом не особо ладит. Перед стартом "Ролан Гаррос" он провел лишь два турнира на медленном покрытии, выиграв один матч из трех. В своей единственной успешной игре он одолел испанца Алехандро Давидовича-Фокину, которого не так давно переигрывал и Бублик. Давидович-Фокина, кстати, уже вышел во второй круг "Ролан Гаррос", оставив за бортом соревнований казахстанца Михаила Кукушкина.

Еще одним совпадением является встреча с россиянином Асланом Карацевым. Бублик обыграл его в двух сетах в начале мая на турнире в Мадриде, а Медведев, наоборот, проиграл соотечественнику в двух партиях уже на следующей неделе.

Открытый чемпионат Франции - сущий ад для Медведева, по-другому и не скажешь. Уже на протяжении нескольких лет Даниил является топовым теннисистом, но он все еще ни разу не побеждал на кортах "Ролан Гаррос", проиграв все четыре встречи с 2017 года.

У Бублика ситуация получше. Это будет третий розыгрыш парижского "Шлема" для него. Дважды он добирался до второго круга.

На прошлогоднем "Ролан Гаррос" Саша в первом раунде обыграл на тот момент девятую ракетку мира и "хозяина корта" Гаэля Монфиса. Это была первая победа казахстанца над представителем топ-10. Но уже в 2021 году он добыл еще две такие виктории - против итальянца Маттео Берреттини и немца Александра Зверева. Сам Бублик занимает 37-е место в рейтинге АТР.

Счет личных встреч между теннисистами - 1:0 в пользу Медведева, а состоялась та игра в 2016 году на хардовом покрытии.

Сегодняшняя встреча между Александром и Даниилом пройдет на главной арене - корте имени Филиппа Шатрие, вторым запуском. Начало игры - ориентировочно в 17:15 по времени Нур-Султана. Многое будет зависеть от того, насколько затянется встреча между Кайей Юван (Словения) и Игой Швентек (Польша, 8).

Матч в прямом эфире покажет один из телеканалов Eurosport. Противостояние можно будет посмотреть по одной из ссылок ниже:

Eurosport 1

Eurosport 2

Отметим, что, помимо Бублика, сегодня матч первого круга проведет и казахстанка Зарина Дияс. Ее игра против британки Хизер Уотсон пройдет вторым запуском на девятом корте. Встреча начнется примерно в 16:15.

Ранее с победы на "Ролан Гаррос" стартовала первая ракетка Казахстана в женском разряде Елена Рыбакина.

Фото: Mutua Madrid Open (1), Tennis Channel (2)©️

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