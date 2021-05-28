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Соперники казахстанцев на "Ролан Гаррос". Почему Бублик может обыграть вторую ракетку мира, а Кукушкину не повезло

Разобрали и женскую часть сетки.

Соперники казахстанцев на "Ролан Гаррос". Почему Бублик может обыграть вторую ракетку мира, а Кукушкину не повезло
Александр Бублик. Фото: tennissection.com©️
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Два дня осталось до старта основного турнира Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), который пройдет традиционно в Париже (Франция). В этом году игры французского "Большого шлема" состоятся с 30 мая по 13 июня. Накануне прошла жеребьевка соревнований, где были представлены турнирные сетки в женском и мужском одиночных разрядах. Корреспондент Vesti.kz рассказал о соперниках казахстанских спортсменов и их перспективах на парижском "мейджоре". 

В женском одиночном разряде Казахстан представят Елена Рыбакина, посеянная под 21-м номером, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. В мужской части турнира примут участие Александр Бублик и Михаил Кукушкин. Дмитрий Попко, выступавший в квалификации "Ролан Гаррос", до финала отбора так и не добрался.

Женский турнир

Рыбакина - единственная сеянная представительница Казахстана. В первом круге 21-летняя теннисистка сыграет с местной спортсменкой Эльзой Жакемо. 18-летняя француженка, занимающая 493-е место в рейтинге WTA, получила от организаторов турнира Wild Card (WC) в основную сетку.

Благодаря этому приглашению она сможет принять участие в столь крупном соревновании. Заявиться на Открытый чемпионат Франции по своему актуальному рейтингу она бы не смогла. 

В параллельной паре выявят сильнейшую японка Нао Хибино и сербка Нина Стоянович. Это потенциальные соперницы Рыбакиной по матчу второго круга. Уже в третьем круге Елена может сыграть с Петрой Квитовой (11) из Чехии. Исходя из рейтинга, именно это противостояние является наиболее вероятным в 1/16 финала. Но теннис любит сенсации, поэтому выиграть даже в матче первого раунда будет нелегко.

Путинцева в первом круге скрестит ракетки с Онс Жабер из Туниса, которая была посеяна под 25-м номером. В 2019 году их пути уже пересекались на турнире в Тяньцзине (Китай). Тогда на двух тай-брейках сильнее оказалась Жабер - 7:6(5), 7:6(4).

Юлии, на самом деле, не повезло со жребием. Он мог быть намного добрее по отношению к ней. В прошлом году Жабер добралась в Париже до третьего круга, а в первом раунде она обыграла Дияс.

Сама же Зарина встретится с британкой Хизер Уотсон. Соперница повыше в рейтинге - 93-е место у Дияс, 71-е - у Уотсон. Ранее они провели три очные встречи. В двух из них победу праздновала Хизер, и лишь раз одержала верх Зарина. 

С победительницей этого матча во втором круге, вероятнее всего, сыграет бельгийка Элизе Мертенс (14).

На прошлогоднем "Ролан Гаррос" Рыбакина и Путинцева добрались до второго круга, а Дияс проиграла уже в стартовом матче соревнований. 

Мужской турнир

Кукушкину в соперники достался молодой и голодный испанец Алехандро Давидович Фокина. 21-летний теннисист уже на подступах к топ-40, и он ставит перед собой высокие цели в текущем сезоне. На последних пяти грунтовых турнирах он трижды проигрывал лишь игрокам пятерки - Новаку Джоковичу, Даниилу Медведеву и Стефаносу Циципасу, и всего два раза менее рейтинговым соперникам, одним из которых является Бублик.

Во втором круге намечается противостояние сильнейшего из этой пары против поляка Хуберта Гуркача (19).

Бублик, на которого болельщики из Казахстана имеют право возлагать большие надежды, вряд ли может быть доволен жребием. В первом же круге он встретится со второй ракеткой мира Медведевым (2) из России.

В 2016 году они противостояли друг другу на турнире в Санкт-Петербурге (Россия). Тогда победу одержал Даниил - 6:4, 6:0. 

Дать больше оптимизма фанатам Бублика может сей факт, что Медведев ни разу в своей жизни не выигрывал матч на "Ролан Гаррос". С 2017 года Даниил попадает в основную сетку французского "Шлема", но в каждом сезоне его ожидало поражение на старте. Медведев, как и Бублик, не любит играть на грунтовом покрытии, о чем он говорит, не стесняясь. 

От этого матч будет лишь интереснее и более непредсказуемым. Определенно, у Александра будут шансы пробиться во второй раунд.

В 2020 году Кукушкин и Бублик дошли на Открытом чемпионате Франции до второго круга.

Ранее сообщалось, что призовой фонд "Ролан Гаррос" составит 34,3 миллиона евро, что на 10,5 процента меньше, чем было в прошлом году. 

Напомним, что действующими обладателями титулов Открытого чемпионата Франции являются Ига Швентек из Польши и Рафаэль Надаль из Испании.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

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Метки:
теннис теннис большой Ролан Гаррос Казахстан Франция Париж WTA ATP Рыбакина Елена Путинцева Юлия Дияс Зарина Бублик Александр Кукушкин Михаил Попко Дмитрий Джокович Новак Надаль Рафаэль

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