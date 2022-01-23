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16-летний дебютант из Казахстана стартовал с победы на Australian Open-2022

16-летний дебютант из Казахстана стартовал с победы на Australian Open-2022
©Андрей Ударцев, КТФ
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)

16-летний казахстанский теннисист Максим Батютенко вышел во второй круг юниорского Australian Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Батютенко из Темиртау, который впервые участвует на турнире такого уровня, обыграл 17-летнего британца Мэттью Ранкина со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Стоит отметить, что Батютенко занимает 55-е место в юниорском рейтинге, а Ранкин - 71-е. Британец так же, как и казахстанец, дебютировал на Australian Open.

Два казахстанских юниора дебютируют на Australian Open

Следующим соперником казахстанского теннисиста станет победитель матча между французом Артуром Хеа и литовцем Эдасом Бутвиласом, который получил седьмой номер турнира.

Напомним, ранее первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии вышла в 1/4 финала Australian Open-2022.

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Метки:
Australian Open

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