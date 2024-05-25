Юные теннисисты сборной Казахстана сотворили историю

Сборная Казахстана среди юниоров пробилась в финал отборочного этапа зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup. Это случилось благодаря волевой победе над командой Гонконга в полуфинале, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Отборочный цикл, который проходит в Шымкенте, складывается для местных теннисистов успешно. В полуфинале были остановлены соперники из Гонконга. Сначала казахстанец Дамир Жалгасбай в упорной борьбе проиграл Ченг Сью Николасу - 5:7, 6:7(4).

Но затем казахстанцы добыли две важные победы. Сначала Зангар Нурланулы обыграл Джека Ченга - 7:6(3), 6:2. Затем он же, в паре с Даниэлем Тазабековым, переиграли Ченга и Ханга со счетом 6:1, 6:1.

Теперь сегодня, 25 мая, сборная Казахстана среди юниоров впервые в истории сыграет в финале отборочного этапа Juniors Davis Cup. Соперниками станут юные теннисисты из Японии.