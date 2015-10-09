Теннисит-любитель сотворил сенсацию и выиграл турнир за миллион долларов с участием Рыбакиной

Австралиец Джордан Смит, не имеющий профессионального статуса, стал победителем выставочного турнира 1 Point Slam, прошедшего в рамках недели открытия Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Необычный формат — максимальная интрига

Перед началом первого в сезоне турнира "Большого шлема" на главной арене Australian Open состоялись показательные соревнования One Point Slam. Участники боролись за внушительный призовой фонд в размере одного миллиона австралийских долларов, а также за новый автомобиль. Формат турнира был предельно простым и жёстким — каждая пара определяла победителя всего в одном розыгрыше.

Любитель против звёзд мирового тура

К участию были допущены как представители мужского и женского профессионального тура, так и местные теннисисты-любители, прошедшие специальный отбор. Главным героем вечера стал австралиец Джордан Смит, сумевший сенсационно пройти всю дистанцию турнира. По ходу соревнований он выбил экс-лидера мирового рейтинга Янника Синнера, вторую ракетку мира, а также американку Аманду Анисимову, занимающую четвёртую строчку рейтинга WTA.

Финал и решающая ошибка профессионала

В финальном розыгрыше Смит встретился с 117-й ракеткой мира Джоанной Гарланд из Тайваня. Профессиональная теннисистка не справилась с напряжением и допустила ошибку, отправив мяч за пределы корта, что и принесло победу теннисисту-любителю.

JORDAN SMITH WINS a MILLION DOLLARS!



"I was happy to win just one point" 👏



Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/pFjoWMgHhm — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Приз за один удар

В награду за сенсационную победу Джордан Смит получил миллион австралийских долларов (свыше 340 миллионов тенге) и новый автомобиль.

Участие казахстанцев

Отметим, что в турнире приняли участие и ведущие теннисисты Казахстана — Елена Рыбакина (№5 WTA) и Александр Бублик (№10 ATP). Примечательно, что оба казахстанца выбыли из розыгрыша от одного и того же соперника — испанца Пабло Мартинеса (№71 ATP).

