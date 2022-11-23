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Новости спорта Теннис

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Сборная Казахстана сыграет на United Cup: что это за турнир и почему он является историческим

Сборная Казахстана сыграет на United Cup: что это за турнир и почему он является историческим
©Кубок Билли Джин Кинг

Сборная Казахстана по теннису стала последним участником нового турнира United Cup. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом увлекательном соревновании, составе национальной команды и уникальности этого события для отечественного тенниса.

С 29 декабря по 8 ноября в трех австралийских городах - Брисбене, Перте и Сиднее - пройдет первый в истории командный турнир United Cup. Это соревнование - не просто развлекательное шоу для зрителей и самих участников, но и серьезная мотивация для спортсменов. У турнира, который является преемником Кубка Хопмана и ATP Cup, престижный уровень с возможностью заработать до 500 очков в рейтинге ATP и WTA.

В составе сборной Казахстана сыграют Юлия Путинцева (№52), Жибек Куламбаева (№203 в паре), Гозаль Айнитдинова (№397 в паре), Александр Бублик (№37), Тимофей Скатов (№146), Денис Евсеев (№295) и Григорий Ломакин (№210 в паре). Каждая из команд может использовать по три-четыре игрока в каждом разряде.

Всего в United Cup выступят 18 сборных, разделенных на шесть групп. Команда Казахстана стала последней участницей турнира, а отбираются туда строго по рейтингу WTA и ATP. В группе B с казахстанцами сыграют команды Польши и Швейцарии. Все матчи групповой стадии для этих сборных пройдут в Брисбене.

Каждое противостояние будет состоять из пяти матчей. В дневной сессии по одному одиночному матчу проведут девушки и мужчины. В вечерней сессии еще два одиночных матча у девушек и мужчин, а затем парная игра смешанного разряда (микст).

Из групп команды выходят в полуфинал. Сначала сборной нужно будет выиграть свою группу из трех команд, а затем сыграть с лучшей командой другой группы из этого же города. К примеру, в Перте сыграют группы А (Греция, Бельгия, Болгария) и F (Франция, Хорватия, Аргентина), в Брисбене - группы В (Польша, Швейцария, Казахстан) и Е (Италия, Бразилия, Норвегия), в Сиднее - группы С (США, Германия, Чехия) и D (Испания, Австралия, Великобритания). Если сборная Казахстана выиграет группу, то за выход в полуфинал поборется еще и с победителем группы Е и лишь в случае этой победы пробьется в плей-офф.

Так в полуфинал выйдут три сборные, а четвертым полуфиналистом станет команда, показавшая лучший результат на групповой стадии.

Все главные матчи, полуфиналы и финалы пройдут в Сиднее на арене Кена Розуолла, вмещающей 10,5 тысячи зрителей. А вот на групповой стадии команда Казахстана сыграет в Брисбене на арене имени Патрика Рафтера. Она вмещает 5,5 тысячи зрителей и является самой маленькой ареной. RAC Арена в Перте вмещает больше 15 тысяч человек.

Сборная Казахстана никогда не выступала на Кубке Хопмана или ATP Cup, и это будет первый подобный опыт для команды. В соперниках будут команды Польши и Швейцарии. Интересно, что с польками казахстанские теннисистки сыграют и в Кубке Билли Джин Кинг в апреле. Возможно, увидеть в деле первую ракетку мира Игу Швентек наши спортсменки смогут уже в декабре-январе. 

Но отсутствие Елены Рыбакиной может свидетельствовать о том, что топовым игрокам этот турнир не очень интересен. Да и подготовку к Australian Open, стартующему 16 января, топы, как правило, планируют заранее. 

Также в составе соперников можно будет увидеть Белинду Бенчич и Стэна Вавринку из Швейцарии, Хуберта Хуркача из Польши и других известных спортсменов. Но официально составы своих команд эти команды еще не оглашали.

Отметим, что первый розыгрыш United Cup продлится 11 дней.

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