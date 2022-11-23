Сборная Казахстана по теннису сыграет на новом турнире. Подробности

Стали известны все 18 участников нового смешанного командного турнира United Cup. Соревнования пройдут с 29 декабря по 8 января в австралийском Брисбене, Перте и Сиднее, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Отмечается, что последней страной - участницей турнира стал Казахстан. Наша команда попала в группу B, где сразится со сборными Польши и Швейцарии.
Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Греция, Бельгия, Болгария.
Группа B: Польша, Швейцария, Казахстан.
Группа C: США, Германия, Чехия.
Группа D: Испания, Австралия, Великобритания.
Группа E: Италия, Бразилия, Норвегия.
Группа F: Франция, Хорватия, Аргентина.
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