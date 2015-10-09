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Теннис
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Рыбакина объяснила сенсацию на Уимблдоне-2025

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Рыбакина объяснила сенсацию на Уимблдоне-2025 ©КТФ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 в рейтинге WTA) прокомментировала сенсационное поражение датчанке Кларе Таусон (№22) в третьем круге Уимблдона - 2025, передают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 в рейтинге WTA) прокомментировала сенсационное поражение датчанке Кларе Таусон (№22) в третьем круге Уимблдона - 2025, передают Vesti.kz.

"Думаю, что матч был очень близкий. До дождя и после того, как мы вернулись на корт, у меня были шансы выиграть первый сет. Но, опять же, было слишком много невынужденных ошибок с моей стороны. Подачи вообще не было, а без нее, конечно, очень трудно играть", - цитирует слова Рыбакиной "Чемпионат".

- "Она играла хорошо. Она немного лучше приспособилась к условиям благодаря подаче, а также резаным ударам. Сложно что-то комментировать, когда я знаю, что с моей стороны было слишком много ошибок, а в некоторые моменты я принимала очень плохие решения", - добавила теннисистка.

Напомним, что казахстанка уступила датчанке со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 12, мужчины
8 июля 17:00   •   не начат
Ордабасы-М
Ордабасы-М
(Шымкент)
- : -
Атырау-М
Атырау-М
(Атырау)
Кто победит в основное время?
Ордабасы-М
Ничья
Атырау-М
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