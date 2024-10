Рыбакина на Итоговом турнире WTA: появилось видео из раздевалки

Звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина готовится выступить на Итоговом турнире в Эр-Рияде - в социальных сетях показали раздевалку победительницы Уимблдона, передают Vesti.kz.

Финальный турнир сезона в женском туре стартует 2 ноября: Рыбакина стартует с матча против Жасмин Паолини из Италии.

В преддверии состязания стали известны некоторые околоспортивные детали турнира - физиотерапевт Стефан Дуэлл, работающий с казахстанской теннисисткой, поделился в социальных сетях видео, показав индивидуально оформленную раздевалку спортсменки.

Locker room of Elena Rybakina for WTA Finals. Each players have a private locker room for this tournament. #WTAFinalsRiyadh 📸duell / IG pic.twitter.com/62NVwPqpq5

Добавим, что Итоговый турнир WTA пройдет с 2 по 9 ноября: призовой фонд составит рекордные 15,25 миллиона долларов (около 7 миллиардов тенге).

Для Елены Рыбакиной это второй шанс проявить себя на Итоговом турнире: дебют казахстанки состоялся в прошлом году - борьбу она завершила на групповом раунде.

Отметим, что казахстанская теннисистка не выходила на корт с конца августа — из-за проблем со здоровьем Елена досрочно снялась с US Open-2024.

Look who's back! 😍



Elena Rybakina is back on the practice court in Riyadh for the WTA Finals 🏆#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/I0PZWJHjX9