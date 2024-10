Eurosport эмоционально отреагировал на возвращение Рыбакиной

Популярный спортивный телеканал Eurosport отреагировал на появление казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед стартом Итогового турнира WTA, передают Vesti.kz.

Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября. Для Рыбакиной это будет первый турнир с августа - когда казахстанка снялась US Open с матча второго круга.

Look who's back! 😍



Elena Rybakina is back on the practice court in Riyadh for the WTA Finals 🏆#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/I0PZWJHjX9