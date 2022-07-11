Казахстанку Рыбакину назвали новой звездой мирового тенниса после победы на "Уимблдоне"

Обозреватель портала tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационную победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне". Специалист восхитился физической формой спортсменки и назвал ее новой звездой мирового тенниса.

23-летняя Рыбакина в финале "Уимблдона" обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и выиграла первый титул в карьере на турнире "Большого шлема".

"Рыбакина просто невероятная. Она удивила всех. После неудачного первого сета ей удалось переломить ход матча. При этом во втором и третьем сетах, представительница Казахстана выиграла с большим запасом. Все это говорит о ее потрясающей физической форме. Она молода и амбициозна. Я вижу в ней новую звезду мирового тенниса", - отметил Майлс.

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Благодаря этому успеху Рыбакина заработала более миллиарда тенге, а также получила поздравления от Президента Казахстана.