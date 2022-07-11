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Казахстанку Рыбакину назвали новой звездой мирового тенниса после победы на "Уимблдоне"

Казахстанку Рыбакину назвали новой звездой мирового тенниса после победы на "Уимблдоне"
©Reuters

Обозреватель портала tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационную победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне". Специалист восхитился физической формой спортсменки и назвал ее новой звездой мирового тенниса.

23-летняя Рыбакина в финале "Уимблдона" обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и выиграла первый титул в карьере на турнире "Большого шлема".

"Рыбакина просто невероятная. Она удивила всех. После неудачного первого сета ей удалось переломить ход матча. При этом во втором и третьем сетах, представительница Казахстана выиграла с большим запасом. Все это говорит о ее потрясающей физической форме. Она молода и амбициозна. Я вижу в ней новую звезду мирового тенниса", - отметил Майлс.

Рядом с топ-5! Как Казахстан и Рыбакину лишили исторического достижения после триумфа на "Уимблдоне"

Благодаря этому успеху Рыбакина заработала более миллиарда тенге, а также получила поздравления от Президента Казахстана.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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