Елена Рыбакина восхитила фанатов фотографиями с отдыха в Италии

Сильнейшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина проводит отдых в итальянской Сардинии, сообщают Vesti.kz.
Эксклюзивными снимками она поделилась в своем аккаунте в Instagram, чем восхитила фанатов.
Напомним, что казахстанка отдыхает после Уимблдона, на котором дошла до четвертьфинала. Следующим турниром для Рыбакиной станет Omnium Banque Nationale в Монреале (Канада), который пройдет с 7 по 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет почти 2,8 миллиона долларов.
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