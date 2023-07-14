Стал известен следующий турнир Рыбакиной после вылета с Уимблдона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире Omnium Banque Nationale в Монреале (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лучшая теннисистка Казахстана сыграет под третьим номером посева.
Турнир пройдет с 7 по 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет почти 2,8 миллиона долларов.
Напомним, в четвертьфинал Уимблдонского турнира Рыбакина уступила Онс Жабер из Туниса. Встреча завершилась победой соперницы казахстанки со счетом 6:7, 6:4, 6:1.
Фото: Facebook.com/obnmontreal©
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